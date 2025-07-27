Настой, который делает кочаны тугими: проверенное средство от огородников

Древесная зола и суперфосфат — главные июльские удобрения для капусты

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июль — это не просто середина лета. Для капусты это момент истины. От того, насколько правильно вы её подкормите именно сейчас, зависит, вырастет ли плотный, тяжёлый вилок или растение "разойдётся по листьям" и сгниёт уже к осени.

Фото: unsplash.com by Dan Cristian Pădureț is licensed under Free to use under the Unsplash License Капуста

Даже жара — не повод расслабиться. В это время всё внимание должно быть на корне — буквально.

Что нужно капусте в июле

Середина лета — этап активного налива кочана. Если упустить момент, капуста останется рыхлой, мелкой и точно не доживёт до зимы.

Главные элементы подкормки:

Фосфор — отвечает за развитие кочана изнутри, плотность и накопление сахаров.

Калий — усиливает обмен веществ, укрепляет клетки, повышает лёжкость урожая.

А вот азот в июле — враг!

Он стимулирует рост зелёной массы, но мешает закладке кочана. Избыток азота = сочные листья, но никакого вилка. И плюс повышенный риск болезней.

Лучшие варианты подкормки

Минеральные комплексы

Выбирайте составы с маркировкой "осенние" или "для корнеплодов" - в них минимум азота, но максимум нужных веществ. Древесная зола

Народный фаворит! Можно рассыпать под корень или приготовить настой (1 стакан золы на 2 литра кипятка, настоять и разбавить на ведро воды). Суперфосфат

Гранулы плохо растворяются, поэтому их заливают горячей водой за сутки до внесения. Отличный фосфорный "всплеск" для капусты. Дрожжевой настой

Не удобрение, а стимулятор. Он активизирует почвенные бактерии, которые помогают усваивать калий и фосфор из грунта. Работает как катализатор.

Как правильно подкармливать

Только после полива

Нельзя лить концентраты в сухую землю — это обожжёт корни. Сначала пролейте чистой водой, и только потом — питательный состав.

Только под корень

Листья капусты легко обжигаются, да и впитывание через них хуже. Всё питание должно идти в зону корней.

Не забывайте про вредителей

Слизни, гусеницы, капустная моль — они не спят. В июле их атаки особенно активны. Один пропущенный день — и листья превращаются в решето. Ослабленное растение уже не даст хороший урожай, даже если его перекормить удобрениями.

Правильное питание = шикарный результат

Если вы всё сделаете верно в июле, то уже в августе получите результат: крепкие, тяжёлые, тугие и сладкие кочаны. Они пролежат до весны, не потеряв вкуса и плотности.

Так что не ждите — сейчас самое время действовать.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

