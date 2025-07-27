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Меньше усилий — больше урожай: когда невмешательство работает лучше

Обрывание бутонов снижает урожай картофеля — агрономы советуют не вмешиваться
1:55
Садоводство

Кажется логичным: если оборвать цветы у картошки, вся сила пойдёт в клубни — и они вырастут больше. Эта мысль звучит разумно, но работает ли она на практике?

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель, картошка

На деле всё иначе. Учёные и опытные агрономы всё чаще говорят: вмешиваться в естественный цикл растения — не просто бессмысленно, но и вредно. Вот почему.

Цветение — не враг урожаю

Картофель цветёт недолго и тратит на этот процесс минимум ресурсов. Большая часть питательных веществ по-прежнему уходит под землю — на развитие клубней.

Более того, цветы, листья и стебли — важнейшие участники фотосинтеза. Именно они превращают солнечный свет в питание, которое и формирует будущий урожай. Лишая растение части зелёной массы, вы сами ограничиваете его потенциал.

Обрывание бутонов вредит, а не помогает

Когда садовод вручную удаляет цветки, он повреждает стебли. Растение воспринимает это как стресс и начинает тратить силы не на клубни, а на заживление. В итоге — меньше энергии, слабый рост, снижение урожайности.

И да, исследования показывают: никаких доказанных плюсов от обрывания бутонов нет. Зато есть данные о снижении массы клубней.

Современные сорта не зависят от цветения

Раньше картофель размножали семенами, и цветение было важным. Но сегодня всё иначе: почти все сорта выведены для вегетативного размножения. Цветы не конкурируют за питание с клубнями и никак не мешают урожаю.

Чем действительно стоит заняться

  • Регулярный полив
  • Своевременное окучивание
  • Подкормка фосфором и калием
  • Защита от вредителей и болезней

Вот настоящие рычаги влияния на урожай. Тратить время на бутоны — пустая затея.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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