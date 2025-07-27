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Как вырастить лук с кулак: рецепт солевой подкормки, который работает

Солевая подкормка стимулирует рост луковиц — раствор вносят под корень
2:02
Садоводство

Простой кухонный ингредиент, который есть у каждого, способен творить настоящие чудеса на грядке. Речь — о самой обычной поваренной соли. Да-да, именно она помогает вырастить крупные, сочные и здоровые луковицы.

Лук
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лук

Этот проверенный дачный приём всё чаще используют опытные огородники — и вот почему.

Как соль влияет на рост лука

В составе соли есть натрий и хлор. В нужной концентрации эти элементы:

  • улучшают усвоение азота и микроэлементов, важных для формирования головок;

  • стимулируют развитие растения, особенно в начальной фазе роста;

  • создают неблагоприятную среду для почвенных вредителей, снижая риск повреждения корней.

Но эффект будет только при правильном применении — с точной дозировкой и соблюдением сроков.

Как приготовить раствор

Рецепт прост:
1 столовая ложка соли на 10 литров воды.
Кристаллы полностью растворяют, чтобы не обжечь корни.

График внесения солевых подкормок

  1. Первая подкормка — когда у лука появятся 3-4 настоящих листа. Раствор льют строго под корень — без попадания на перо.

  2. Вторая — спустя 2-3 недели. В это время луковицы активно наливаются.

  3. Третья, финальная — за 2-3 недели до уборки урожая. Это помогает луку набрать вес.

Важные нюансы

  • Не переборщите с дозировкой. Избыток соли испортит почву и сожжёт растения.

  • Метод — не замена удобрениям. Используйте соль как дополнение к весеннему или осеннему внесению органики и минералов.

  • После сбора — тщательная просушка. Лук, обработанный солью, обязательно нужно хорошо высушить перед хранением.

Почему это стоит попробовать

  • Простое и доступное средство
  • Поддержка иммунитета растения
  • Защита от вредителей
  • Улучшение урожайности без сложных препаратов

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, "столовая соль" или просто "соль") — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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