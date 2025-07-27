Как вырастить лук с кулак: рецепт солевой подкормки, который работает

Солевая подкормка стимулирует рост луковиц — раствор вносят под корень

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Простой кухонный ингредиент, который есть у каждого, способен творить настоящие чудеса на грядке. Речь — о самой обычной поваренной соли. Да-да, именно она помогает вырастить крупные, сочные и здоровые луковицы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лук

Этот проверенный дачный приём всё чаще используют опытные огородники — и вот почему.

Как соль влияет на рост лука

В составе соли есть натрий и хлор. В нужной концентрации эти элементы:

улучшают усвоение азота и микроэлементов , важных для формирования головок;

стимулируют развитие растения , особенно в начальной фазе роста;

создают неблагоприятную среду для почвенных вредителей, снижая риск повреждения корней.

Но эффект будет только при правильном применении — с точной дозировкой и соблюдением сроков.

Как приготовить раствор

Рецепт прост:

1 столовая ложка соли на 10 литров воды.

Кристаллы полностью растворяют, чтобы не обжечь корни.

График внесения солевых подкормок

Первая подкормка — когда у лука появятся 3-4 настоящих листа. Раствор льют строго под корень — без попадания на перо. Вторая — спустя 2-3 недели. В это время луковицы активно наливаются. Третья, финальная — за 2-3 недели до уборки урожая. Это помогает луку набрать вес.

Важные нюансы

Не переборщите с дозировкой. Избыток соли испортит почву и сожжёт растения.

Метод — не замена удобрениям. Используйте соль как дополнение к весеннему или осеннему внесению органики и минералов.

После сбора — тщательная просушка. Лук, обработанный солью, обязательно нужно хорошо высушить перед хранением.

Почему это стоит попробовать

Простое и доступное средство

Поддержка иммунитета растения

Защита от вредителей

Улучшение урожайности без сложных препаратов

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, "столовая соль" или просто "соль") — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.



