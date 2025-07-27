Как вырастить лук с кулак: рецепт солевой подкормки, который работает

Простой кухонный ингредиент, который есть у каждого, способен творить настоящие чудеса на грядке. Речь — о самой обычной поваренной соли. Да-да, именно она помогает вырастить крупные, сочные и здоровые луковицы.
Этот проверенный дачный приём всё чаще используют опытные огородники — и вот почему.
В составе соли есть натрий и хлор. В нужной концентрации эти элементы:
улучшают усвоение азота и микроэлементов, важных для формирования головок;
стимулируют развитие растения, особенно в начальной фазе роста;
создают неблагоприятную среду для почвенных вредителей, снижая риск повреждения корней.
Но эффект будет только при правильном применении — с точной дозировкой и соблюдением сроков.
Рецепт прост:
1 столовая ложка соли на 10 литров воды.
Кристаллы полностью растворяют, чтобы не обжечь корни.
Первая подкормка — когда у лука появятся 3-4 настоящих листа. Раствор льют строго под корень — без попадания на перо.
Вторая — спустя 2-3 недели. В это время луковицы активно наливаются.
Третья, финальная — за 2-3 недели до уборки урожая. Это помогает луку набрать вес.
Не переборщите с дозировкой. Избыток соли испортит почву и сожжёт растения.
Метод — не замена удобрениям. Используйте соль как дополнение к весеннему или осеннему внесению органики и минералов.
После сбора — тщательная просушка. Лук, обработанный солью, обязательно нужно хорошо высушить перед хранением.
Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, "столовая соль" или просто "соль") — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
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