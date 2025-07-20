Навоз больше не нужен? Садоводы переходят на зелёное удобрение, которое работает лучше и дешевле

Учёные: злаковые сидераты предотвращают эрозию почвы и подавляют сорняки

4:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Доступность органических удобрений с каждым годом снижается, а потребность в них только растёт. Особенно это ощущают огородники, которые не имеют возможности завозить навоз в нужных объёмах. Однако альтернатива есть — и она буквально растёт у нас под ногами.

Фото: https://www.flickr.com/photos/7455055@N03/2293539456 by Amit Kaushal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сидерат горчица

Сидераты — это не просто зелёная масса. Это живое удобрение, способное восстановить почву, улучшить её структуру и подавить сорняки без дополнительных затрат. Эти растения выращивают специально для того, чтобы заделать в почву, превращая в органическое вещество. И при этом они не требуют ни доставки, ни хранения.

Как сидераты работают

Исследования показывают: при регулярном использовании сидератов содержание органического вещества в почве может увеличиться на 1-2 % всего за 3-5 лет. Это сравнимо с умеренными дозами навоза. Сидераты играют роль живой мульчи и корма для почвенной микрофлоры, помогая восстановить природный баланс.

Какие культуры использовать

Сидераты бывают разных видов — каждый со своей функцией:

Бобовые (вика, люпин, клевер, донник) насыщают почву азотом. Это возможно благодаря клубеньковым бактериям, фиксирующим азот прямо из воздуха. ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса приводит такие данные: при заделке 1 тонны зеленой массы бобовых в почву поступает до 25 кг биологически связанного азота.

Крестоцветные (горчица белая, редька масличная, рапс) быстро растут, угнетают нематод и патогены вроде Fusarium и Rhizoctonia. Всё благодаря глюкозинолатам — природным защитным соединениям. Кроме того, их корни прекрасно рыхлят даже тяжёлые глинистые почвы.

Злаковые (рожь озимая, овёс) формируют плотную корневую систему, защищающую почву от эрозии и вымывания. Они также помогают бороться с многолетними сорняками — например, пыреем — за счёт аллелопатии, то есть подавления ростков других растений химическим способом.

Когда и как заделывать сидераты

Важный момент: сидераты скашивают в фазе бутонизации или в начале цветения — именно тогда они накопили максимум питательных веществ, но ещё не огрубели. Переросшие растения с семенами вносить в почву не стоит — это чревато сорняками в следующем сезоне.

Зелёную массу либо измельчают и заделывают на глубину 5-7 см, либо оставляют на поверхности в качестве мульчи. Главное — не заглублять: при глубокой заделке процесс разложения замедляется, а почва может начать закисать. Микроорганизмы активнее перерабатывают зелень, когда доступ кислорода остаётся хорошим.

Когда сеять

Сидерацию можно проводить в течение всего сезона:

весной — до посадки теплолюбивых культур;

летом — после уборки урожая;

осенью — под озимые сидераты.

Такой подход создаёт непрерывный поток органики в почву.

Смеси сидератов — почему это работает лучше

Часто используют смеси разных культур, например, вико-овсяную или горчицу с бобовыми. Это позволяет объединить полезные свойства разных семейств растений и получить более сбалансированное удобрение.

Как выбрать сидераты под свои цели

Нужен азот? Сейте бобовые.

Хотите защиту от болезней и сорняков? Подойдут крестоцветные.

Требуется укрепить структуру почвы? Обратите внимание на злаки.

Союз органического земледелия публикует полезные таблицы для подбора сидератов под разные типы почв — ими стоит воспользоваться перед выбором культур.

Устойчивое решение для каждого

Сидераты — это метод, доступный каждому садоводу. Он не требует затрат, полностью натурален и совместим с принципами устойчивого земледелия, поддерживаемыми FAO. Это не просто замена навозу, а полноценный инструмент оздоровления почвы, который работает не разово, а постоянно.

Уточнения

Сидера́ты (от лат. sīdere — оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.

