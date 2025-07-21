5 растений, которые выживают под палящим солнцем и украшают сад

Какие цветы спасут ваш сад даже в сильную жару

3:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

С приходом лета и повышением температуры многие садоводы сталкиваются с проблемой выживания своих любимых растений в условиях палящего солнца. Жара становится невыносимой как для нас, людей, так и для многих растений, которые требуют особого ухода и внимания. Однако, есть и такие виды, которые, благодаря своей природе, способны пережить высокие температуры и яркие солнечные лучи, при этом оставаясь настоящими украшениями для вашего сада.

Фото: commons.wikimedia.org by Wildfeuer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Календула

Эксперты в области садоводства выделяют пять растений, которые идеально подойдут для таких условий:

Бугамбилия

Это одно из самых известных и культовых растений в Греции, которое часто украшают дома, улицы и местные пейзажи. Бугамбилия начинает цвести весной и продолжает радовать глаз летом своей яркой и красочной листвой. Она обожает солнечный свет и не требует сложного ухода, прекрасно адаптируясь к условиям жаркого климата. Летом бугамвилию достаточно поливать 2-3 раза в неделю, а в другие сезоны — реже. Это растение не только выживает при высоких температурах, но и стремится к солнечным местам, что способствует обильному цветению. Однако стоит помнить, что бугамвилия чувствительна к холоду и сильному ветру, поэтому её лучше высаживать в защищённых местах.

Синий жасмин

Известное также как плумбаго или китайский жасмин, это растение привлекает своей красотой и лёгкостью в уходе. Синяю жасмин необходимо много воды, особенно в летнее время, однако при должном поливе вы сможете наслаждаться его постоянным цветением и свежими бутонами. Обрезка зимой поможет растению восстановиться и радовать вас круглый год.

Календула

Это неприхотливое растение с яркими цветами, которое прекрасно переносит солнечные лучи и высокие температуры. Календула довольно устойчива к нехватке влаги и прекрасно чувствует себя в жарких условиях. Она требует минимального ухода, и регулярная обрезка увядших цветов поможет стимулировать новое цветение. Эти цветы идеально подойдут для создания живых композиций на вашем дачном участке.

Герань

Классическое и всеми любимое растение, которое радует глаз своей красотой с весны до осени. Герань имеет множество оттенков: от белого до ярко-красного и желтого. Это растение демонстрирует удивительную стойкость к высоким температурами и может переносить кратковременные засухи. Герань также идеально подходит для прибрежных районов, учитывая её устойчивость к морскому климату. Регулярный полив и удаление засохших цветов будут способствовать её долгому цветению.

Петунья

Это ещё одно популярное летнее растение, которое можно встретить практически в каждом саду и на каждом балконе. Петунья удивляет великолепием красок и разнообразием сортов. Она любит солнечные места, но требует защиты от сильного ветра и холодов. В весной достаточно поливать её два раза в неделю, а в период жары — почти каждый день, однако важно не переувлажнять почву. Петуньи идеально подойдут для создания красочных композиций и сделают ваш сад по-настоящему живописным.

В условиях палящего солнца и высоких температур эти пять растений станут не только надежной растительностью вашего сада, но и создадут атмосферу яркости и уюта. Заботьтесь о своих зеленых друзьях, и они ответят вам красотой и насыщенными цветами круглый летний сезон!

Уточнения

Кале́ндула или Ноготки́ (лат. Caléndula) — род травянистых растений семейства Астровые (Asteraceae).

