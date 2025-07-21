Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Палеонтологи впервые обнаружили мягкие ткани динозавра юрского периода
Раскопки века: уникальное поселение найдено в Чехии — и оно переписывает историю
Врачи: дефицит магния вызывает раздражительность, бессонницу и головные боли
Режим штрафных санкций введут в России за применение криптовалютных активов в роли платёжного инструмента
Как выбрать идеальную дыню без постукивания: 5 верных признаков
Процедуры при акне: как не навредить коже и выбрать действительно эффективный уход
Что проверяют при приёмке квартиры в новостройке по данным экспертов по недвижимости
Ученые назвали самые лучшие упражнения для здорового сна
Родион Газманов показал архивный снимок с молодым отцом

5 растений, которые выживают под палящим солнцем и украшают сад

Какие цветы спасут ваш сад даже в сильную жару
3:47
Садоводство » Цветы

С приходом лета и повышением температуры многие садоводы сталкиваются с проблемой выживания своих любимых растений в условиях палящего солнца. Жара становится невыносимой как для нас, людей, так и для многих растений, которые требуют особого ухода и внимания. Однако, есть и такие виды, которые, благодаря своей природе, способны пережить высокие температуры и яркие солнечные лучи, при этом оставаясь настоящими украшениями для вашего сада. 

Календула
Фото: commons.wikimedia.org by Wildfeuer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Календула

Эксперты в области садоводства выделяют пять растений, которые идеально подойдут для таких условий:

Бугамбилия  

Это одно из самых известных и культовых растений в Греции, которое часто украшают дома, улицы и местные пейзажи. Бугамбилия начинает цвести весной и продолжает радовать глаз летом своей яркой и красочной листвой. Она обожает солнечный свет и не требует сложного ухода, прекрасно адаптируясь к условиям жаркого климата. Летом бугамвилию достаточно поливать 2-3 раза в неделю, а в другие сезоны — реже. Это растение не только выживает при высоких температурах, но и стремится к солнечным местам, что способствует обильному цветению. Однако стоит помнить, что бугамвилия чувствительна к холоду и сильному ветру, поэтому её лучше высаживать в защищённых местах.

Синий жасмин  

Известное также как плумбаго или китайский жасмин, это растение привлекает своей красотой и лёгкостью в уходе. Синяю жасмин необходимо много воды, особенно в летнее время, однако при должном поливе вы сможете наслаждаться его постоянным цветением и свежими бутонами. Обрезка зимой поможет растению восстановиться и радовать вас круглый год.

Календула  

Это неприхотливое растение с яркими цветами, которое прекрасно переносит солнечные лучи и высокие температуры. Календула довольно устойчива к нехватке влаги и прекрасно чувствует себя в жарких условиях. Она требует минимального ухода, и регулярная обрезка увядших цветов поможет стимулировать новое цветение. Эти цветы идеально подойдут для создания живых композиций на вашем дачном участке.

Герань  

Классическое и всеми любимое растение, которое радует глаз своей красотой с весны до осени. Герань имеет множество оттенков: от белого до ярко-красного и желтого. Это растение демонстрирует удивительную стойкость к высоким температурами и может переносить кратковременные засухи. Герань также идеально подходит для прибрежных районов, учитывая её устойчивость к морскому климату. Регулярный полив и удаление засохших цветов будут способствовать её долгому цветению.

Петунья  

Это ещё одно популярное летнее растение, которое можно встретить практически в каждом саду и на каждом балконе. Петунья удивляет великолепием красок и разнообразием сортов. Она любит солнечные места, но требует защиты от сильного ветра и холодов. В весной достаточно поливать её два раза в неделю, а в период жары — почти каждый день, однако важно не переувлажнять почву. Петуньи идеально подойдут для создания красочных композиций и сделают ваш сад по-настоящему живописным.

В условиях палящего солнца и высоких температур эти пять растений станут не только надежной растительностью вашего сада, но и создадут атмосферу яркости и уюта. Заботьтесь о своих зеленых друзьях, и они ответят вам красотой и насыщенными цветами круглый летний сезон!

Уточнения

Кале́ндула или Ноготки́ (лат. Caléndula) — род травянистых растений семейства Астровые (Asteraceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию

Певица Максим рассказала о неловком моменте на дне рождения шестилетней девочки, которая не узнала её. Узнайте, что произошло и чем это обернулось.

Певица Максим рассказала, как её унизила шестилетняя девочка
Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Привычки, увеличивающие расход электроэнергии холодильника
Биологи объяснили: замирание акул при перевороте связано с древним рефлексом
Термальные курорты Хорватии у границы с Венгрией стали альтернативой морскому отдыху
Проросший картофель: выбрасывать или готовить?
Восстановление после пляжа: дерматологи назвали ключевые этапы ухода за телом
Где поставить сансевиерию для привлечения положительной энергии
Эксперт: 5 способов повысить пользу от ходьбы для здоровья и выносливости
Мария Погребняк рассказала, что боится, что её ребёнок подавится
Диетологи: халва и тёмный шоколад могут быть полезны при умеренном потреблении
Учёные доказали, что даже у древних людей существовали индивидуальные кулинарные вкусы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.