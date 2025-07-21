Врач предупреждает: не стирайте одежду в воде определённой температуры

Какая ошибка при стирке может навредить вам и вашим вещам

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Доктор Ксант ван Туелека в эфире программы BBC Morning Live выпустил тревожное предупреждение о том, какую температуру воды следует избегать при стирке одежды. По его словам, правильный выбор температуры не только важен для сохранения тканей и экономии электроэнергии, но и критически необходим для поддержания гигиеничности и борьбы с микробами.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стирка

Врач рекомендует стирать одежду при температуре 60 градусов Цельсия, особенно если в доме наблюдаются инфекции, такие как норовирус. При такой температуре большинство микробов погибают, что значительно улучшает гигиеничность стирки.

Туелека также подверг критике использование тёплой воды, назвав её «бессмысленной». Он объясняет, что такая температура недостаточно высока для уничтожения микробов и в то же время слишком жарка, чтобы быть экономичной.

По его словам, стирка при 20 градусах Цельсия подходит для повседневной одежды, так как она защищает ткани и снижает затраты на электроэнергию. Однако, если вы часто используете холодную воду, важно регулярно очищать стиральную машину с помощью программ высокой температуры, чтобы избавиться от бактерий и остатков.

Специалист по ремонту бытовых приборов Иан Палмер-Смит добавляет, что чрезмерное использование моющего средства и перегрузка барабана также могут снизить эффективность стирки.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

