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Ландшафтный дизайн Великобритании переходит на засухоустойчивые растения

Какие растения спасут сады в эпоху изменения климата
2:03
Садоводство » Цветы

В ответ на изменяющийся климат и увеличение продолжительности засухи, исторические сады Великобритании адаптируются, внедряя в ландшафтный дизайн засухоустойчивые растения. В этом сезоне ведущие садоводы начали экспериментировать с новым разнообразием флоры, что привело к удивительным результатам.

синеголовник
Фото: flickr.com by Audrey from Central Pennsylvania, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
синеголовник

В знаменитом саду Sheffield Park и Garden в Суссексе, созданном в XVIII веке, Национальный trust высаживает растения, устойчивые к засухе, привезённые из Южной Америки, Австралазии и Средиземноморья. На месте прежней травяной поляны теперь разбит "Сад Будущего", заполненный фиолетовыми и синими сальвиями, желтыми алоэ и другими экзотическими растениями.

В Королевских ботанических садах в Кью, Лондон, 25 июля откроется Углеродный Сад, где посетители смогут увидеть редкие суккуленты и юкки, а также насладиться новой концепцией дизайна, иллюстрирующей влияние глобального потепления на растительность.

"Мы стараемся адаптировать наши сады к последствиям изменения климата, подчеркивая решения, которые помогут управлять его воздействием”, — отметил куратор живых коллекций Кью, Саймон Тумер.

Новые стратегии включают расширение разнообразия высаживаемых растений и поддержку биоразнообразия.

Кроме того, в Уэкхурсте, где ранее располагалось елизаветинское поместье, процветает "американская прерия", из редких видов растений, которая была высажена как эксперимент. Садоводы утверждают, что более 40,000 растений теперь укоренились в этом ландшафте, что также способствует увеличению биоразнообразия.

С переходом на засухоустойчивые растения, ландшафтный дизайн Великобритании делает шаги для обеспечения устойчивости к климатическим изменениям, что, безусловно, послужит примером для других регионов.

Уточнения

Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство). 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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