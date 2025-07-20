Почему привычка держать дверцу открытой может стоить вам здоровья и денег

Не оставляйте дверцу стиральной машины открытой — это опасно

3:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Возможно, вы считали, что оставлять дверцу стиральной машины открытой — это разумное решение для проветривания. Многие так и делают, однако такой подход не рекомендуется по нескольким причинам.

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

После стирки внутренняя поверхность машины остаётся влажной. Хотя оставление дверцы открытой способствует её лучшему высыханию, лучше закрыть дверцу спустя несколько часов после завершения стирки и открывать её только перед загрузкой нового белья.

Следите за состоянием сушилки

Некоторые думают, что для предотвращения плесени дверцу следует держать открытой. Однако это не даёт полной гарантии защиты от плесени. Оставляйте дверцу приоткрытой сразу после стирки, чтобы влага и пар смогли испариться, но через несколько часов вы можете её закрыть.

Если внутренняя поверхность машины остаётся сухой и вы регулярно проводите её чистку, запах сырости не появится.

Открытая дверца нагружает петли

Оставленная открытой дверца испытывает дополнительную нагрузку на петли, что может привести к тому, что дверца потеряет своё правильное положение. В результате могут возникнуть трудности с закрыванием и недостаточная герметичность, что может привести к утечкам во время стирки. Кроме того, не стоит вешать или сушить вещи на открытой дверце — для этого лучше использовать другие поверхности.

Берегите домашних животных

Если у вас есть кошка или собака, открытая дверца стиральной машины может представлять опасность. Внутри она может привлечь внимание ваших питомцев, и некоторые из них могут увидеть в барабане укрытие.

Многие сразу загружают грязное бельё в стиральную машину, и накопление вещей может быть интригующим для животных. Слышны случаи, когда питомцы забирались внутрь и оставались незамеченными, пока хозяева не запускали стирку. Поэтому важно закрывать дверцу и объяснять вашим четвероногим друзьям, что эта машина не для исследования.

Берегите маленьких детей

Семьям с маленькими детьми тоже следует учитывать эту проблему. Приоткрытая дверца может восприниматься малышами как новое игровое пространство, и они могут часто открывать и закрывать её, что приводит к быстрому износу. Из-за того, что барабан часто расположен близко к полу, дети легко могут добраться до него.

Нередки случаи, когда дети помещают свои игрушки или инородные предметы в барабан, о которых родители даже не подозревают. Это может повредить барабан стиральной машины или испортить одежду, что, конечно, увеличивает затраты. Плюс к этому существует риск того, что ребёнок попытается залезть внутрь. Хотя родители обычно замечают, когда их малыш находится в таком месте, даже мгновенная невнимательность может привести к опасной ситуации.

В таком случае профилактика крайне необходима. Закрытая дверца стиральной машины поможет защитить всех членов семьи и продлить срок её службы. Чистота дверцы позволит избежать проблем с датчиками и минимизировать обращения в сервисный центр.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

