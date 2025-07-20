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Боитесь поливать огурцы после 18:00? Вы не один — и это заблуждение дорого обходится всем

Поливать огурцы после 18:00 можно при отсутствии влаги на листьях
3:57
Садоводство

Многие дачники убеждены: поливать огурцы вечером — значит загубить весь урожай. Виной тому — устойчивое мнение, что вода, попавшая на растения на ночь, вызывает болезни и гниль. Но всё не так однозначно. Самое важное — не время, а как именно вы поливаете.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Утренний полив — действительно лучший

Огурцы особенно активно впитывают влагу утром, когда земля уже прогрелась, но солнце ещё не испепеляющее. В это время вода быстро доходит до корней, не испаряется и не застаивается. Поэтому с точки зрения физиологии растений — утренний полив оптимален.

Но если по каким-то причинам поливать утром не получается — это не повод оставлять грядки без воды до следующего дня.

Вечерний полив тоже допустим, но с нюансами

Поздний полив может быть уместен, особенно в жару. Главное — поливать под корень, избегая попадания воды на листья и стебли. Если после полива почва остаётся сырой до ночи, это создаёт идеальные условия для развития грибковых заболеваний — особенно при сырой погоде или высокой ночной влажности.

Чтобы избежать проблем:

  • Поливайте после захода солнца, но не позднее 20:00.
  • Не лейте по листве — только под корень.
  • Не заливайте грядки: пусть почва будет влажной, но не болотистой.

Если вы полили и до заката земля успела слегка подсохнуть — риск болезней минимален.

Почему недостаток влаги опаснее

Огурцы — одна из самых влаголюбивых культур. При нехватке воды плети вянут, листья желтеют, завязи опадают, а плоды становятся горькими и мелкими. При этом переувлажнение тоже вредно: огурцы теряют вкус, становятся водянистыми, появляются признаки гнили.

Правильный баланс влаги — ключевой момент:

  • Грунт должен быть умеренно влажным на глубину 5-10 см.
  • Не допускайте пересыхания между поливами, особенно в период активного плодоношения.
  • Лучше поливать чаще, но понемногу.

Мульча и капельный полив: помощь для корней

Чтобы сохранить влагу и сократить частоту поливов, замульчируйте грядки. Солома, перегной, скошенная трава — отличная защита от пересыхания и перегрева. Такая "шуба" замедляет испарение и помогает корням работать без стресса.

Капельный полив — ещё один способ поддерживать стабильную влажность. Он подаёт воду точно под корень, равномерно и экономно. Особенно ценен в засушливых регионах или на участках с перебоями в водоснабжении.

Температура воды — тоже важна

Если вы берёте воду из скважины или колодца, не поливайте сразу. Холодная вода (ниже +20 °C) вызывает у огурцов стресс: замедляется рост, повышается риск заболеваний. Дайте воде отстояться в бочке, чтобы она нагрелась до температуры воздуха или почвы.

Как понять, что с поливом что-то не так

Сигналы нехватки влаги:

  • Листья становятся вялыми, теряют тургор;
  • Нижние листья желтеют и опадают;
  • Огурцы растут горькими или деформированными.

Признаки переувлажнения:

  • Водянистые, безвкусные плоды;
  • Гниющие участки на плетях;
  • Появление плесени или грибка на почве.

Следите за растениями — они подскажут, что им нужно.

Поливать огурцы после 18:00 можно, если делать это правильно. Избегайте переувлажнения, следите за температурой воды и старайтесь не мочить листву. А мульча и капельный полив помогут сократить усилия и сохранить здоровье растений.

Когда огурцы получают ровно столько влаги, сколько им нужно, они радуют вкусом, хрустом и стабильным урожаем — независимо от времени суток.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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