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Вместо жухлой травы — пышный куст: с этой хитростью петрушка прет как на дрожжах

Агрономы рекомендовали замачивать семена петрушки для ускорения всходов
3:40
Садоводство

Петрушка — одна из самых благодарных культур на грядке. Она ароматна, неприхотлива и подходит для выращивания почти в любых условиях: в саду, в горшке, на балконе или даже на подоконнике. Но многие не знают, что с этой травой можно легко добиться невероятной скорости роста, если воспользоваться простым трюком.

Петрушка на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Петрушка на грядке

Рассказываем, как ускорить прорастание семян, получить сочную зелень, и главное — как правильно подрезать петрушку, чтобы она росла гуще и не уходила в цвет.

Как ускорить всходы: проверенный трюк

Семена петрушки прорастают медленно — иногда на это уходит до трёх недель. Причина в плотной оболочке, через которую тяжело проходит влага. Но есть способ, который позволяет получить всходы буквально за сутки.

Перед посадкой замочите семена на 12-24 часа в тёплой воде, а затем на пару часов — в отваре моркови или корня сельдерея. Можно использовать также слабый раствор перекиси водорода (1 чайная ложка на стакан воды). После этого семена слегка просушивают и высевают во влажную почву.

Уже через 6-8 часов начнётся пробуждение, а ростки появятся через 3-5 дней — в зависимости от температуры воздуха.

Петрушка любит внимание — и отвечает пышной зеленью

Петрушке нужна умеренная влажность, солнце или полутень и рыхлая плодородная почва. Она легко переносит загущенные посадки, но обильнее разрастается при достаточном пространстве.

Чтобы кустики оставались компактными и давали густую зелень, их важно регулярно обрезать — и делать это правильно. Ошибки в подрезке могут замедлить рост и привести к грубым или жёлтым листьям.

Как правильно срезать петрушку

  • Срезайте не отдельные листочки, а целые стебли — это стимулирует появление новых побегов.
  • Берите побеги у основания, оставляя небольшой пенёк (примерно 2-3 см).
  • Не обрывайте листья руками — только острыми ножницами или секатором, чтобы не повредить ткани.
  • Начинайте срезать внешние стебли, оставляя центральные для дальнейшего роста.
  • Не бойтесь обрезать, даже если не используете зелень сразу — это только укрепит растение.

Чем чаще вы срезаете зелень, тем гуще становится куст. Даже если вы не планируете готовить с петрушкой каждый день, делайте подрезку хотя бы раз в 1-2 недели.

Что делать с растением на втором году жизни

Петрушка — двухлетнее растение. На второй год она образует цветочные стрелки и переходит в стадию семеноводства. Это значит, что зелени будет меньше, а вкус может измениться.

Если вы хотите продлить сбор листьев, удалите цветоносы сразу после появления. Но можно и оставить растение цвести, чтобы собрать собственные семена. Когда соцветия подсохнут, обрежьте их и храните в бумажных пакетах до следующего сезона.

Важно: даже если листья начали поникать — это не значит, что они потеряли вкус. Используйте их спокойно, особенно в бульонах и соусах.

Где лучше выращивать петрушку

Петрушка универсальна. Она хорошо растёт:

  • в открытом грунте;
  • в контейнерах и горшках;
  • на застеклённом балконе;
  • в теплице или парнике.

Если вы сажаете её в горшке, следите, чтобы была хорошая вентиляция и дренаж. Важно не допускать переувлажнения — иначе корни начнут гнить.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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