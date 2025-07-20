Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гладкий пучок стал фаворитом среди модных причесок в 2025 году
Это не случайные преступления: в США и Канаде растёт число хищений грузов
Вой волка помогает управлять стаей и обозначать территорию — данные наблюдений
Что не стоит надевать в аэропорт — рекомендации по одежде для быстрой проверки
Волочкова рассказала, что бывший муж не позаботился о безопасности их дочери
Простой рецепт сырных булочек с творогом для всей семьи
Мошенники оформляют квартиры пенсионеров на себя через фиктивные браки и ренту
Катастрофа ледника Туэйтс может дестабилизировать мир
Как вести себя, если сзади плотно едет автомобиль — рекомендации для водителей

Гусеницы сели обедать — а попали в ловушку: припудрили листья смесью — вредителей как ветром сдуло

Гусеницы на капусте погибают после обработки смесью соды и муки
3:32
Садоводство

Когда на листьях капусты появляются дырки, а зелень начинает чахнуть — виновники обычно не заставляют себя долго искать. Гусеницы — одни из самых опасных вредителей на огороде. Но справиться с ними можно легко и без ядов. Всё, что вам нужно, — обычная пищевая сода и мука. Эта простая смесь работает эффективнее многих магазинных средств.

Улитки на капусте в огороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Улитки на капусте в огороде

Как работает мука с содой против вредителей

Рецепт элементарный: сода и мука берутся в равных частях, тщательно перемешиваются — и всё, порошок готов. Им нужно аккуратно припудрить растения: листья сверху и снизу, а также почву вокруг. Главное — делать это в сухую погоду.

Гусеницы, начав есть обработанные листья, быстро погибают. Причина — сода вызывает у них сбои в пищеварении, а мука склеивает ротовой аппарат. Эффект виден буквально на следующий день. И всё это — без единой капли химии.

Дополнительный бонус: сода не только от гусениц

Сода — универсальное средство. Она не только защищает растения, но и оздоравливает почву. Вот несколько неожиданных преимуществ:

  • Смородина и крыжовник становятся менее уязвимыми к мучнистой росе и пятнистостям после обработки раствором соды.
  • Розы и клематисы легче переносят атаки клещей и трипсов.
  • Огурцы и цуккини при регулярной профилактике реже болеют и дают более щедрый урожай.
  • Комнатные растения растут быстрее, если время от времени обрабатывать их слабо-содовым раствором.
  • Кислая почва нейтрализуется, а это создаёт комфортные условия для большинства огородных культур.
  • Сеянцы защищаются от "чёрной ножки", если почву слегка припудрить содой.
  • Семена, замоченные перед посадкой в слабом растворе соды, прорастают быстрее и дружнее.

Как правильно применять соду на участке

Для регулярной обработки лучше использовать жидкий раствор. Он работает мягко и не вызывает ожогов, если соблюдать простые правила.

Простой рецепт

  • 1 литр тёплой воды

  • 1 столовая ложка пищевой соды

  • 2-3 капли жидкого мыла или немного натёртого хозяйственного мыла

Все компоненты нужно тщательно перемешать до полного растворения. Мыло помогает раствору лучше прилипать к листьям, а сода выполняет защитную функцию.

Если участок большой, можно сразу развести 10 литров — этого хватит на обработку целой грядки или цветочной клумбы.

Когда и как опрыскивать

  • Лучшее время — утро или вечер. Под прямыми солнечными лучами раствор может вызвать ожоги.
  • Не проводите обработку в дождь или при сильной жаре — средство быстро смоется или испарится.
  • Опрыскивайте тщательно: с обеих сторон листьев, стебли и даже верхний слой почвы.
  • При появлении вредителей — обработка каждые 3 дня. Для профилактики достаточно одного раза в 10 дней.

Надёжно, безопасно, доступно

Сода и мука — это буквально то, что под рукой на каждой кухне. Но в руках дачника они становятся мощным оружием против вредителей и болезней. Без лишних затрат, без химии и без риска для здоровья.

Попробуйте — и вы убедитесь, что защита растений может быть одновременно простой и эффективной. А главное — натуральной.

Уточнения

Гу́сеница — личинка насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.

Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Последние материалы
Гусеницы на капусте погибают после обработки смесью соды и муки
Вой волка помогает управлять стаей и обозначать территорию — данные наблюдений
Что не стоит надевать в аэропорт — рекомендации по одежде для быстрой проверки
Волочкова рассказала, что бывший муж не позаботился о безопасности их дочери
Простой рецепт сырных булочек с творогом для всей семьи
Мошенники оформляют квартиры пенсионеров на себя через фиктивные браки и ренту
Катастрофа ледника Туэйтс может дестабилизировать мир
Как вести себя, если сзади плотно едет автомобиль — рекомендации для водителей
Красный чили, масляно-желтый и другие актуальные цвета лета 2025 года
Эксперты перечислили причины апноэ во сне у женщин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.