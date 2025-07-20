Грядка после чеснока даёт больше, чем весной — но только у тех, кто знает эту хитрость

В июле после чеснока высаживают пекинскую капусту, салат и шпинат

4:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сбор чеснока — ещё не конец сезона. Освободившуюся грядку можно и нужно использовать с пользой. В июле вполне реально заложить второй урожай — главное, выбрать культуры, которые успеют вызреть до осени.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чеснок на грядке

Многие овощи и зелень с коротким сроком вегетации не боятся посева в середине лета. Особенно это касается растений, которые хорошо переносят перепады температуры и не требуют длительного развития. Ниже — проверенные варианты, которые успеют дать урожай до холодов.

1. Пекинская капуста: второй шанс на хрустящие кочаны

Пекинка отлично себя чувствует при посеве в июле. Её кочаны формируются за 40-50 дней, а значит, к концу августа вы уже сможете собрать полноценный урожай. Главное — выбирать сорта, устойчивые к стрелкованию: в разгар лета эта проблема особенно актуальна. Лучшая стратегия — сеять в пасмурный день и слегка притенить посадки.

2. Редис: быстрый и надежный

Редис — чемпион по скорости. Некоторые современные сорта дают сочные корнеплоды уже через 18-25 дней после посева. Главное условие — влажная почва и регулярный полив, иначе редис вырастет сухим и горьким. Посевы можно проводить каждые 10-14 дней, чтобы получить несколько волн урожая до сентября.

3. Листовая зелень: салат, шпинат и руккола

Салат

Скороспелые сорта дают нежные листья уже через 25-30 дней. Чтобы зелень не горчила, лучше выбрать полутень или притенять посадки в обеденные часы. Полив — умеренный, но регулярный.

Шпинат

Идеально подходит для посева в конце июля. Он любит прохладу и хорошо развивается при коротком дне. Обильный полив поможет сформировать плотную сочную розетку. К уборке шпинат готов уже через 30-35 дней.

Руккола

Срезать первые листья можно через 2-3 недели после появления всходов. Вкус — пряный, с горчичным оттенком. При нехватке воды листья становятся грубее и острее, поэтому полив обязателен.

4. Горчица и кресс-салат: зелень без хлопот

Горчица растёт очень быстро — первую зелень можно собирать через 15-20 дней. Она вынослива, любит влагу и даёт много массы за короткий срок. Отлично подходит для салатов, а также как сидерат, улучшающий почву.

Кресс-салат — абсолютный рекордсмен: от посева до сбора проходит всего 10-15 дней. Он неприхотлив, но требователен к поливу: пересохшая почва делает его листья жёсткими. Срезайте зелень понемногу — и растение будет отрастать снова.

5. Ароматная зелень: укроп и кинза

И укроп, и кинза отлично успевают при летнем посеве. Лучше всего сеять их негусто, чтобы растения были крепкими и пышными. Уже через 3-4 недели можно начинать срезку на зелень. А если дать им подрасти, получится ароматная добавка к домашним заготовкам и салатам.

Как подготовить грядку после чеснока

Перед посадкой землю нужно немного "оживить": аккуратно разрыхлите почву и добавьте немного компоста или комплексного удобрения. Остатки чесночных корней можно не удалять — они разложатся и дополнительно обогатят почву. Главное — следить за влажностью: в июле жара высушивает землю особенно быстро.

Используйте момент: пока другие грядки ещё работают на первый урожай, вы можете получить второй — свежую зелень, витаминные листья и даже новые корнеплоды. И всё это — уже к августу.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

