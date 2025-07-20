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Палящее солнце против ваших растений: битва, которую можно выиграть

Специалисты по садоводству назвали лучшее время полива летом
3:25
Садоводство » Советы

Летнее солнце радует нас теплом и яркими красками на даче, но оно же может серьезно повлиять на состояние наших грядок. Обеспечение растений достаточным количеством воды в жаркую погоду — важная задача для каждого садовода. Однако необходимо понимать, что не всегда полив может быть полезен. 

Огурцы на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы на грядке

Когда полив может навредить?

Полив в середине дня

Одной из самых распространённых ошибок является полив растений в самую жару, когда солнечные лучи достигают своего пика. Вода, попадая на горячие листья растений, может вызвать термический шок и ожоги. Влажные листья при высоких температурах также становятся идеальной средой для развития грибковых заболеваний. Лучшее время для полива — раннее утро или поздний вечер, когда температура ниже, и влага имеет шанс впитаться в почву, а не испариться.

Переувлажнение почвы

Хотя в зной особенно важно обеспечить должный полив, переизбыток влаги также может негативно сказаться на растениях. Слишком частый полив не даёт корням возможности дышать, что может привести к гниению и развитию корневых заболеваний. Чтобы избежать этого, следите за состоянием почвы: она должна быть влажной, но не заболоченной.

Неправильная температура воды

Поливать растения холодной водой в жару может не только попасть в шок, но и негативно отразиться на их развитии. Холодная вода может замедлить обмен веществ в корнях. Лучше всего использовать воду, что отвечает температуре окружающей среды — это поможет избежать резких перепадов и стресса для растений.

Как правильно поливать в зной?

Регулируйте режим полива

Важно следить за состоянием почвы и необходимостью полива. Проверьте, насколько глубоко корни получили влагу, и поливайте лишь тогда, когда верхний слой почвы начинает подсыхать. В зависимости от типа растений и сорта грунта, может понадобиться полив каждые 2-7 дней.

Используйте замедленный полив

Если есть возможность, используйте капельный полив или специальные системы орошения, которые подают воду непосредственно к корням. Это снизит риск переувлажнения и потерю влаги из-за испарения.

Контролируйте время полива

Поливайте растения утром или вечером. Это поможет избежать перегрева, снизит вероятность испарения и даст время почве впитать влагу.

Мульчирование почвы

Мульчирование может значительно улучшить удержание влаги в почве. Используйте органические материалы, такие как опилки, солома или листья. Это не только помогает сохранять влагу, но и подавляет рост сорняков.

Проверяйте состояние растений

Регулярно осматривайте растение на предмет их состояния. Если листья начинают желтеть или вянуть, это может указывать на проблемы с поливом, будь то недостаток или избыточность влаги.

Полив в зной — это важный аспект ухода за растениями, который требует особого внимания и понимания. Неправильный подход может привести к негативным последствиям, таким как термические ожоги, гниение корней или стрессы для растения. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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