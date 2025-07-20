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В июле петрушка будто застывает — ошибка, которая оставит вас без урожая

Агрономы назвали причины замедления роста петрушки летом
3:17
Садоводство » Советы

Петрушка — одна из самых популярных и универсальных зелёных культур, которая прекрасно сочетается с множеством блюд. Однако иногда она может замедлить свой рост, особенно в июле, когда многие садоводы начинают замечать, что её листья становятся менее зелеными, а прирост замедляется.

петрушка
Фото: pxhere
петрушка

Причины замедления роста петрушки

Высокие температуры

Июль — месяц, когда температура воздуха может достигать высоких значений. Петрушка предпочитает умеренные температурные условия, и жара может вызывать стресс, что приводит к замедлению её роста. В условиях жаркой погоды растения могут испытывать недостаток влаги и энергии.

Недостаток влаги

На летних месяцах, особенно в июле, почва может быстро пересыхать. Поскольку петрушка любит влажную почву, недостаток влаги становится одной из главных причин замедления её роста. При нехватке влаги растения переключаются на выживание, ограничивая свои жизненные процессы.

Нехватка питательных веществ

Петрушка, как и любая другая плантация, нуждается в полноценном питании. Если почва не содержит достаточного количества питательных веществ, это также может негативно сказаться на её росте. К тому же, после того как вы собираете урожай, растения могут истощить почву.

Плотность посадок

Плотные посадки могут вызывать конкуренцию между растениями за свет, воду и питательные вещества. Если петрушка растёт слишком близко друг к другу, это может привести к замедлению её роста.

Что можно сделать, чтобы вернуть рост петрушке

Регулярный полив

Обеспечьте регулярный полив, особенно в жаркие дни. Лучше всего поливать петрушку рано утром или поздно вечером, чтобы избежать быстрого испарения влаги. Постарайтесь поддерживать равномерный уровень влажности в почве, не допускайте её пересыхания.

Подкормка

Используйте органические удобрения, такие как компост или перегной, чтобы восполнить недостаток питательных веществ в почве. Это поможет не только вернуть петрушке силу, но и улучшить её вкус. Подкормка может быть выполнена раз в 4-6 недель в течение вегетационного периода.

Прореживание

Если ваши растения растут слишком близко друг к другу, проредите их, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха и доступ к свету. Это поможет каждому растению получать необходимые ресурсы для роста.

Защита от жары

Если температура начинает подниматься слишком высоко, рассмотрите возможность создания теневого укрытия для ваших растений. Это защитит их от перегрева и снизит уровень стресса.

Удаление старых и больных листьев

Регулярно удаляйте старые, поврежденные или желтые листья. Это стимулирует рост новых листьев и улучшает общую производительность.

Замедление роста петрушки в июле не является редкостью и может быть связано с несколькими факторами, такими как высокие температуры, недостаток влаги и питательных веществ, а также плотность посадки. 

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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