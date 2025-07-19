Герань готовится к цветению? Шаги, которые нельзя пропускать
Основные факторы, влияющие на цветение герани в домашних условиях
1:56
Яркие кустики герани — украшение балконов и подоконников. Но бывает, что растение вдруг перестает цвести. Почему? Причин несколько, и почти все легко устранить.
Фото: Own work by Eric Hunt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Герань
- Мало света
Герань любит солнце и нуждается в прямых лучах хотя бы 6 часов в день. Без этого она будет наращивать только зелень. Поставьте горшок на южное или юго-восточное окно.
- Ошибки в поливе
Заливать — так же плохо, как пересушивать. Летом поливайте 2-3 раза в неделю, зимой — не чаще раза в 7-10 дней. Земля должна просыхать между поливами. И обязательно — хороший дренаж!
- Нехватка удобрений
Без регулярной подкормки герань тратит силы на листья, а не на цветы. Весной и летом давайте удобрение для цветущих растений раз в две недели, осенью — раз в месяц.
- Нет обрезки
Если не обрезать, герань теряет форму и хуже цветет. Весной срежьте старые, вытянутые или сухие побеги, оставляя по 3-4 почки.
- Слишком жарко или холодно
Оптимум для роста — 18-25°C, зимой — 10-15°C. Резкие перепады температуры вызывают стресс.
- Слишком молодое растение
Первая цель молодой герани — нарастить корни. Цветов может не быть первый год. Просто ухаживайте — и дождетесь.
- Неподходящий горшок
Слишком большой? Корни разрастаются, цветы не появляются. Слишком маленький? Растение не получает питания. Горшок должен быть больше предыдущего на 2-3 см.
- Вредители и болезни
Пожелтение, пятна, сухие листья? Проверьте растение и обработайте при необходимости. Больную герань изолируйте от других.
Уточнения
Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.
Новости о саде и цветах
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
*