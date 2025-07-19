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Герань готовится к цветению? Шаги, которые нельзя пропускать

Основные факторы, влияющие на цветение герани в домашних условиях
1:56
Садоводство

Яркие кустики герани — украшение балконов и подоконников. Но бывает, что растение вдруг перестает цвести. Почему? Причин несколько, и почти все легко устранить.

Герань
Фото: Own work by Eric Hunt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Герань
  1. Мало света
    Герань любит солнце и нуждается в прямых лучах хотя бы 6 часов в день. Без этого она будет наращивать только зелень. Поставьте горшок на южное или юго-восточное окно.
  2. Ошибки в поливе
    Заливать — так же плохо, как пересушивать. Летом поливайте 2-3 раза в неделю, зимой — не чаще раза в 7-10 дней. Земля должна просыхать между поливами. И обязательно — хороший дренаж!
  3. Нехватка удобрений
    Без регулярной подкормки герань тратит силы на листья, а не на цветы. Весной и летом давайте удобрение для цветущих растений раз в две недели, осенью — раз в месяц.
  4. Нет обрезки
    Если не обрезать, герань теряет форму и хуже цветет. Весной срежьте старые, вытянутые или сухие побеги, оставляя по 3-4 почки.
  5. Слишком жарко или холодно
    Оптимум для роста — 18-25°C, зимой — 10-15°C. Резкие перепады температуры вызывают стресс.
  6. Слишком молодое растение
    Первая цель молодой герани — нарастить корни. Цветов может не быть первый год. Просто ухаживайте — и дождетесь.
  7. Неподходящий горшок
    Слишком большой? Корни разрастаются, цветы не появляются. Слишком маленький? Растение не получает питания. Горшок должен быть больше предыдущего на 2-3 см.
  8. Вредители и болезни
    Пожелтение, пятна, сухие листья? Проверьте растение и обработайте при необходимости. Больную герань изолируйте от других.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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