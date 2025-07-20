Эти листья воруют ягоды прямо у вас с грядки — срочно уберите их до цветения

Когда обрывать листья клубники для повышения урожайности — рекомендации агрономов

3:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

На первый взгляд клубника на грядке выглядит здоровой и пышной. Но за этой зеленью скрывается то, что мешает ягодам наливаться и зреть. Пора узнать, что нужно убрать, чтобы клубника раскрыла свой потенциал.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Клубника на грядке

Зачем обрывать листья клубники

Обрыва листьев клубники можно назвать важной частью агротехники, и вот несколько причин, почему эту процедуру стоит проводить:

Улучшение воздухообмена

Слишком густые кусты клубники могут стать причиной застоя влаги и образования плесени. Обрывая часть листьев, вы улучшаете циркуляцию воздуха, что помогает предотвратить болезни и гниение.

Повышение урожайности

Удаление старых или больных листьев позволяет растению сосредоточить все свои силы на формировании ягод. Это особенно актуально в период цветения и завязи плодов. Таким образом, обрыв лишних листьев способствует более активному развитию ягод.

Предотвращение заболеваний

При наличии заболеваний, таких как мучнистая роса или различные грибковые инфекции, обрывание пораженных листьев помогает замедлить их распространение. Это позволяет растению оставаться здоровым и устойчивым к болезням.

Поддержка декоративного вида

Своевременное обрывание старых листьев придаёт клубничным кустикам аккуратный и ухоженный вид. Это особенно важно для тех, кто выращивает клубнику на приусадебных участках или в садах.

Когда обрывать листья клубники

Оптимальное время для обрыва листьев зависит от состояния растений и времени года:

Весной: перед началом вегетационного периода рекомендуется обрывать листья, которые засохли или обладают признаки заболеваний. Это помогает подготовить растение к активному росту.

Летом: во время активного роста и цветения следите за состоянием растений. Удаляйте старые и поврежденные листья, чтобы не мешать развитию новых завязей и ягод.

Осенью: после окончания плодоношения можно провести более обширное обрезание. Это способствует подготовке кустов к зимовке, а также улучшает вентиляцию и предотвращает накопление влаги.

Как правильно обрывать листья клубники

Подготовьте инструменты

Для обрыва листьев используйте острые ножницы или секатор. Это поможет избежать повреждения других частей куста.

Оцените состояние кустов

Перед тем как приступить к обрыву, внимательно осмотрите кусты на наличие старых, больных или поврежденных листьев. Удаляйте только те листья, которые явно находятся в плохом состоянии.

Бережно обрывайте

Старайтесь не повредить молодые и здоровые листья. Аккуратно обрезайте горлышки старых листьев, оставляя здоровые части куста.

Убирайте листву

После обрыва листьев уберите их с участка, чтобы избежать распространения возможных заболеваний. В идеале, можно компостировать только здоровые листья.

Обрыва листьев клубники — это важная агрономическая процедура, которая оказывает значительное влияние на здоровье растений и урожайность. Правильный уход, своевременное обрезание старых и больных листьев поможет вашим кустам клубники выглядеть ухоженно и приносить обильный урожай. С учётом приведённых рекомендаций, вы сможете значительно повысить эффективность ухода за клубникой, обеспечив ей атмосферу для активного роста и развития.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

