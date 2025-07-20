Срезал ветку — получил куст: неожиданные правила размножения растений

Черенкование летом: лучшие способы посадки и ухода за черенками

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как получить множество новых растений без затрат? Ответ прост — срезайте черенки и размножайте свои любимые цветы и кустарники. Это не только экономично, но и позволяет в точности воспроизвести нужный сорт, а процесс дарит настоящее удовольствие.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Рассада

Что можно размножать летом

Июль — лучшее время для черенкования многих растений. Достаточно нескольких точных движений — и у вас в руках будущее самостоятельное растение. Главное — выбрать правильный метод: семена, деление куста или черенки. Последний вариант особенно хорош для садоводов-новичков.

Как правильно брать черенки

"Главное — брать черенки утром, когда растение насыщено влагой", — говорит Сара Рейвен.

Используйте острый чистый нож и срезайте стебель чуть ниже узла. Идеальная длина — 5-6 см.

Если не можете посадить сразу, заверните в пакет — но не более чем на несколько часов.

Подготовка к посадке

Удалите все нижние листья, оставив только верхнюю пару. Если листья крупные — разрежьте их пополам. Это снизит испарение и поможет черенку быстрее укорениться.

Верхушку стебля тоже стоит прищипнуть — так гормоны роста направятся к корням.

Как посадить черенки

Используйте рыхлый компост без торфа, смешанный с крупным песком (50/50).

Полейте почву перед посадкой.

Можно добавить в грунт немного мёда — это природный антисептик. Посадите несколько черенков по краю горшка или в траншею, чтобы они быстрее образовали корни.

Обязательно полейте после посадки — черенки не должны пересыхать.

Когда ждать результат

При хорошем уходе корни появятся уже через несколько недель. А через пару месяцев вы получите полноценное растение, готовое к пересадке или в подарок друзьям.

Уточнения

Черено́к — специально отделённая часть растения, используемая для вегетативного размножения.

