Срезал ветку — получил куст: неожиданные правила размножения растений

Как получить множество новых растений без затрат? Ответ прост — срезайте черенки и размножайте свои любимые цветы и кустарники. Это не только экономично, но и позволяет в точности воспроизвести нужный сорт, а процесс дарит настоящее удовольствие.
Июль — лучшее время для черенкования многих растений. Достаточно нескольких точных движений — и у вас в руках будущее самостоятельное растение. Главное — выбрать правильный метод: семена, деление куста или черенки. Последний вариант особенно хорош для садоводов-новичков.
"Главное — брать черенки утром, когда растение насыщено влагой", — говорит Сара Рейвен.
Используйте острый чистый нож и срезайте стебель чуть ниже узла. Идеальная длина — 5-6 см.
Если не можете посадить сразу, заверните в пакет — но не более чем на несколько часов.
Обязательно полейте после посадки — черенки не должны пересыхать.
При хорошем уходе корни появятся уже через несколько недель. А через пару месяцев вы получите полноценное растение, готовое к пересадке или в подарок друзьям.
Черено́к — специально отделённая часть растения, используемая для вегетативного размножения.
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