Смесь муки и соды превращает огород в запретную зону для вредителей

Кто бы мог подумать, что обычная пищевая сода и мука могут стать настоящим оружием против вредителей? Эта простая смесь особенно эффективна в борьбе с гусеницами — частыми врагами капусты и других овощных культур.
Фото: commons.wikimedia.org by Вальдимар, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гусеница бабочки капустницы
Как приготовить и применять средство
Смешайте пищевую соду с мукой в равных частях. Получившуюся смесь аккуратно рассыпьте по листьям, плодам и вокруг корней растений. Когда гусеницы начнут питаться обработанными листьями, результат не заставит себя ждать — вредители исчезнут буквально за несколько дней.
Чем полезна сода для растений
Сода не только отпугивает вредителей, но и помогает растениям расти здоровыми:
Смородина и крыжовник становятся менее уязвимыми к мучнистой росе и пятнистости.
Розы и клематисы лучше защищены от клещей и трипсов.
Кабачки, огурцы и другие овощи при регулярной обработке меньше болеют и дают больше урожая.
Комнатные растения растут быстрее, если время от времени их опрыскивать содовым раствором.
Сода снижает кислотность почвы, улучшая её структуру и благоприятно влияя на многие культуры.
Саженцы можно защищать от "черной ножки", присыпая землю вокруг них содой.
Замачивание семян в содовом растворе повышает их всхожесть.
Как правильно использовать содовый раствор
Опрыскивайте утром или вечером, чтобы избежать ожогов листьев.
Обрабатывайте растение полностью — с обеих сторон листьев и на стеблях.
При нашествии вредителей повторяйте процедуру каждые 3 дня до исчезновения проблемы.
Для профилактики достаточно обработки раз в 10 дней.
Не используйте в дождь или жару — раствор может быстро испариться или смыться.
Рецепт раствора
1 ст. л. пищевой соды
1 литр тёплой воды
Несколько капель жидкого мыла или стружка хозяйственного мыла
Растворите всё в воде и тщательно перемешайте. Для больших участков используйте 10 литров раствора — этого хватит на клумбы и грядки.
Уточнения
Гу́сеница — личинка насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек).