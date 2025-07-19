Смесь муки и соды превращает огород в запретную зону для вредителей

Натуральный раствор с содой и мылом для борьбы с вредителями в огороде

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кто бы мог подумать, что обычная пищевая сода и мука могут стать настоящим оружием против вредителей? Эта простая смесь особенно эффективна в борьбе с гусеницами — частыми врагами капусты и других овощных культур.

Фото: commons.wikimedia.org by Вальдимар, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гусеница бабочки капустницы

Как приготовить и применять средство

Смешайте пищевую соду с мукой в равных частях. Получившуюся смесь аккуратно рассыпьте по листьям, плодам и вокруг корней растений. Когда гусеницы начнут питаться обработанными листьями, результат не заставит себя ждать — вредители исчезнут буквально за несколько дней.

Чем полезна сода для растений

Сода не только отпугивает вредителей, но и помогает растениям расти здоровыми:

Смородина и крыжовник становятся менее уязвимыми к мучнистой росе и пятнистости.

Розы и клематисы лучше защищены от клещей и трипсов.

Кабачки, огурцы и другие овощи при регулярной обработке меньше болеют и дают больше урожая.

Комнатные растения растут быстрее, если время от времени их опрыскивать содовым раствором.

Сода снижает кислотность почвы, улучшая её структуру и благоприятно влияя на многие культуры.

Саженцы можно защищать от "черной ножки", присыпая землю вокруг них содой.

Замачивание семян в содовом растворе повышает их всхожесть.

Как правильно использовать содовый раствор

Опрыскивайте утром или вечером, чтобы избежать ожогов листьев.

Обрабатывайте растение полностью — с обеих сторон листьев и на стеблях.

При нашествии вредителей повторяйте процедуру каждые 3 дня до исчезновения проблемы.

Для профилактики достаточно обработки раз в 10 дней.

Не используйте в дождь или жару — раствор может быстро испариться или смыться.

Рецепт раствора

1 ст. л. пищевой соды

1 литр тёплой воды

Несколько капель жидкого мыла или стружка хозяйственного мыла

Растворите всё в воде и тщательно перемешайте. Для больших участков используйте 10 литров раствора — этого хватит на клумбы и грядки.

Уточнения

Гу́сеница — личинка насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек).

