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Смесь муки и соды превращает огород в запретную зону для вредителей

Натуральный раствор с содой и мылом для борьбы с вредителями в огороде
2:13
Садоводство

Кто бы мог подумать, что обычная пищевая сода и мука могут стать настоящим оружием против вредителей? Эта простая смесь особенно эффективна в борьбе с гусеницами — частыми врагами капусты и других овощных культур.

Гусеница бабочки капустницы
Фото: commons.wikimedia.org by Вальдимар, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гусеница бабочки капустницы

Как приготовить и применять средство

Смешайте пищевую соду с мукой в равных частях. Получившуюся смесь аккуратно рассыпьте по листьям, плодам и вокруг корней растений. Когда гусеницы начнут питаться обработанными листьями, результат не заставит себя ждать — вредители исчезнут буквально за несколько дней.

Чем полезна сода для растений

Сода не только отпугивает вредителей, но и помогает растениям расти здоровыми:

  • Смородина и крыжовник становятся менее уязвимыми к мучнистой росе и пятнистости.
  • Розы и клематисы лучше защищены от клещей и трипсов.
  • Кабачки, огурцы и другие овощи при регулярной обработке меньше болеют и дают больше урожая.
  • Комнатные растения растут быстрее, если время от времени их опрыскивать содовым раствором.
  • Сода снижает кислотность почвы, улучшая её структуру и благоприятно влияя на многие культуры.
  • Саженцы можно защищать от "черной ножки", присыпая землю вокруг них содой.
  • Замачивание семян в содовом растворе повышает их всхожесть.

Как правильно использовать содовый раствор

  • Опрыскивайте утром или вечером, чтобы избежать ожогов листьев.
  • Обрабатывайте растение полностью — с обеих сторон листьев и на стеблях.
  • При нашествии вредителей повторяйте процедуру каждые 3 дня до исчезновения проблемы.
  • Для профилактики достаточно обработки раз в 10 дней.

Не используйте в дождь или жару — раствор может быстро испариться или смыться.

Рецепт раствора

  • 1 ст. л. пищевой соды
  • 1 литр тёплой воды
  • Несколько капель жидкого мыла или стружка хозяйственного мыла

Растворите всё в воде и тщательно перемешайте. Для больших участков используйте 10 литров раствора — этого хватит на клумбы и грядки.

Уточнения

Гу́сеница — личинка насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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