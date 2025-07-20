Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Генерал Фройдинг призвал ударить по России
Украинский военнопленный призвал сослуживцев сдаваться в плен России
Продукты, ускоряющие выпадение волос: трихологи составили список вредителей
Эффективная чистка вытяжки без химии: использование пищевой соды для удаления жира и грязи
В России в начале 20 века использовали рыбу вместо дров — архивные данные
Йога, тайцзи, ходьба и бег трусцой могут быть лучшим выбором при бессоннице
Принудительная вентиляция помогает снизить температуру в машине
Салат из жареных кабачков: свежий рецепт для лета
Врач назвал лимфодренажные прыжки безопасным способом борьбы с отеками

Земля напиталась водой до опасной черты: когда полив только навредит

Как поливать огород после затопления — инструкция от агрономов
3:29
Садоводство » Советы

Потоп или обильные дожди могут нанести серьезный ущерб вашим грядкам и растениям. Несмотря на то, что они получают достаточно влаги, важно понимать, как правильно восстанавливать режим полива после таких природных явлений. 

грядка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
грядка

Оцените ситуацию

Первым шагом после потопа является оценка состояния ваших грядок и растений. Обратите внимание на следующее:

  • Состояние почвы: если грунт остается чрезмерно влажным, стоит подождать с поливом, так как избыточная влага может нанести вред корневой системе.
  • Состояние растений: проверьте листья и стебли на наличие признаков гнили, плесени или других заболеваний. Если растения выглядят здоровыми, можно приступить к восстановлению полива.

Дайте почве просохнуть

После потопа важно дать земле время для высыхания:

  • Позвольте верхнему слою почвы полностью просохнуть, прежде чем приступать к поливу.
  • Избегайте работы в сильно насыпанной воде, так как это может привести к уплотнению почвы.

Улучшение дренажа

Если ваши грядки подвержены затоплению, возможно, стоит обратить внимание на улучшение дренажа:

  • Разбейте переполненные участки с помощью вил, чтобы увеличить доступ воздуха к корням и ускорить высыхание.
  • Добавьте в почву органические материалы, такие как компост или перегной, чтобы улучшить структуру грунта и его дренажные свойства.

Контролируйте уровень увлажнённости

После потопа важно контролировать уровень увлажненности почвы:

  • Используйте влагометр, чтобы определить, когда необходимо поливать ваши грядки.
  • Поливайте растения только тогда, когда верхний слой почвы (5-10 см) становится сухим.

Полив растений

Когда вы определились, что почва готова к поливу, соблюдайте следующие рекомендации:

  • Поливайте растения ранним утром или поздно вечером, чтобы минимизировать испарение влаги.
  • Используйте капельное орошение или систему полива, чтобы избежать перегрева листвы.
  • Не поливайте сразу все грядки — начните с тех, которые выглядят наиболее нуждающимися.

Удобрение после потопа

После потопа растения могут испытывать стресс и потребность в дополнительных питательных веществах:

  • Используйте органические удобрения, такие как компост, чтобы поддержать рост растений.
  • Избегайте применения химических удобрений до тех пор, пока растения не восстановятся, так как избыток питательных веществ может привести к ожогам корней.

Профилактика будущих проблем

Чтобы минимизировать риски затопления в будущем, стоит подумать о следующих мерах:

  • Проектируйте грядки с учетом уклона, чтобы вода могла отводиться от растений.
  • Используйте бордюры или канавки для управления стоком воды.
  • Регулярно проверяйте и улучшайте дренажные системы.

Полив грядок после потопа требует внимательности и осторожности. Оцените состояние почвы и растений, дайте им время для восстановления, контролируйте уровень увлажненности и придерживайтесь рекомендаций по поливу. Применяя эти советы, вы сможете сохранить урожай и избежать негативных последствий от избытка влаги. Помните, что предотвращение затопления — это лучший способ сохранить здоровье ваших растений.

Уточнения

Пото́п всемирный потоп — гло­баль­ное наводнение, сведения о котором широко распространены среди многих народов мира в мифологических представлениях и записаны в ряде религиозных текстов

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана

Отар Кушанашвили шокировал сеть столь откровенным видео, вспоминая о раскрепощённых временах. Как он сравнил себя с новым поколением?

Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Собчак пожаловалась на известного человека, который пришёл на интервью пьяным
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
20 июля: День торта, шахмат и Московского Кремля
19 июля: Догмат о непогрешимости, Шипка и Плевна
19 июля: Догмат о непогрешимости, Шипка и Плевна
Последние материалы
Цены на базовую продуктивную корзину предложили заморозить
Туристы в Турции стали выбирать аренду квартир вместо отелей
Ветеринары сообщили о росте донорства крови среди домашних животных в России
Таблетки для посудомоечной машины: решение для чистки туалета и борьбы с известковым налетом
Новые Solaris повторяют Hyundai и Kia по конструкции, но стоят дороже
Mitsubishi расширяет бизнес по разведению лосося на фоне роста спроса на белок
Баклажаны для похудения: как правильно приготовить?
Настя Ивлеева объяснила, где искать лучших холостяков
Почему дорогие маски не работают, и как получить эффект без переплат
Роботы притворяются детьми: поколение зумеров все чаще выбирает ИИ вместо реальных друзей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.