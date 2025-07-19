Мята укореняется, даже если её не просить — проверенный трюк для дачи

Мята — не просто душистое украшение для клумб и грядок. Это трава, которая находит применение и в кухне, и в домашней аптечке. Если у вас уже растет мята в саду или на подоконнике, самое время увеличить ее запасы без лишних затрат — с помощью простого размножения.
Семена мяты редко дают такие же растения, как материнские кусты. Как отмечает мастер-садовод Сьюзен Бетц, проще и надежнее разводить мяту черенками весной или летом. Этот способ подходит даже для новичков и не требует особого оборудования.
Через неделю появятся первые белые корешки. Спустя две недели — полноценная корневая система. Теперь можно высаживать черенки в горшки с рыхлой, хорошо дренированной почвой. Поддерживайте влажность и ставьте в теплицу или парник. Через 6-8 недель молодые растения будут готовы переехать в сад или стать подарком для друзей.
Для размножения подойдут почти все виды мяты — перечная, яблочная, ананасная или шоколадная. Главное — выбрать ту, чей аромат вам нравится.
Мята легко приживается и так же легко укореняется в воде. Простой способ пополнить свой сад, не потратив ни копейки — только немного времени и внимания.
Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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