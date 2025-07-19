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Капустные натяжки: почему трескается ваш кочан и как это исправить

Почему трескается капуста
3:41
Садоводство » Овощи

Капуста — это один из самых популярных и полезных культур в огороде. Однако многие садоводы сталкиваются с проблемой трещин на конце кочана. Это явление не только портит внешний вид овоща, но и может свидетельствовать о внутренних проблемах, влияющих на урожайность.

Белокачанная капуста
Фото: pixabay. com by congerdesign, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белокачанная капуста

Причины трещин на капусте

Неравномерный полив

Одной из основных причин трещинообразования является резкое изменение уровня влажности. Если растения получают недостаточное количество воды, а затем резко поливаются, это может привести к быстрому росту, вызывающему трещины. Капуста быстро накапливает влагу, и, если корни не могут усваивать её быстро, ткань кочана начинает растягиваться, что приводит к образованию трещин.

Избыток удобрений

Чрезмерное использование азотных удобрений может привести к активному росту васильков. В этом случае ткань не успевает развиваться, что также может вызывать трещины. Оптимальный уровень удобрений помогает достичь гармоничного роста.

Неподходящий сорт капусты

Некоторые сорта капусты более устойчивы к трещинам, чем другие. Например, поздние сорта, такие как "Московская поздняя" или "Образцовая", имеют более плотные кочаны и менее подвержены трещинам по сравнению с ранними сортами.

Недостаток микроэлементов

Недостаток таких элементов, как магний и кальций, может ослабить стенки кочана и сделать их более подверженными трещинам. Эти микроэлементы важны для формирования прочной ткани и общего здоровья растений.

Неправильные условия выращивания

Изменения температурного режима, такие как резкое похолодание после жаркой погоды, могут также привести к трещинообразованию. Капуста чувствительна к изменениям климата, и стрессовые условия могут вызвать разрывы.

Способы предотвращения трещин

Регулярный и равномерный полив

Соблюдайте стабильный режим полива, особенно в период активного роста. Лучше всего поливать капусту один раз в неделю, обеспечивая достаточное увлажнение почвы на глубину не менее 30 см.

Правильное использование удобрений

Следите за тем, чтобы использовать удобрения в соответствии с рекомендациями, избегая избыточного применения азота. Используйте комплексные удобрения, чтобы обеспечить растения всеми необходимыми микроэлементами.

Выбор устойчивого сорта

При выборе семян учитывайте районированные сорта, которые более устойчивы к внешним воздействиям и трещинообразованию.

Коррекция минерального баланса

Используйте удобрения с магнием и кальцием, чтобы предотвратить недостаток этих микроэлементов. Например, добавление извести или специальных комплексных удобрений может помочь.

Контроль за погодными условиями

Если ожидается резкое изменение температур или погоды, возможно, стоит накрывать капусту агроволокном или другим укрытием, чтобы снизить стресс для растений.

Трещины на капусте могут быть вызваны различными факторами, включая неравномерный полив, избыток удобрений, недостаток микроэлементов и неподходящие сорта. Понимание этих причин и применение простых правил по уходу за растениями поможет вам предотвратить это явление и обеспечить здоровый и качественный урожай капусты. С правильным подходом вы сможете наслаждаться вкусными и красивыми кочанами на своем столе!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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