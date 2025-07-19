Эти 3 народных средства помогут остановить грибок на кабачках

Как остановить мучнистую росу на кабачках

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Мучнистая роса — одно из самых распространённых заболеваний, поражающих не только кабачки, но и другие огородные культуры. Это грибковое заболевание может значительно ослабить растения и сократить урожай. Однако существует несколько народных средств, которые помогут остановить развитие мучнистой росы и восстановить здоровье ваших кабачков.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Schilling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кабачки

Мыло и сода

Одно из самых простых и доступных средств для борьбы с мучнистой росой — это мыльный раствор на основе пищевой соды.

Ингредиенты:

1 столовая ложка соды

1 столовая ложка жидкого мыла (или хозяйственного мыла, предварительно растворенного в воде)

1 литр воды

Способ приготовления:

В ведре с водой растворите соду и мыло. Тщательно перемешайте, чтобы образовалась однородная масса.

Способ применения:

Опрыскивайте заражённые растения полученным раствором каждые 7-10 дней до полного исчезновения признаков мучнистой росы. Обрабатывайте не только листья и стебли, но и почву вокруг растений.

Луковый настой

Лук обладает естественными антисептическими свойствами и может эффективно бороться с мучнистой росой.

Ингредиенты:

1-2 луковицы

1 литр воды

Способ приготовления:

Измельчите луковицы и залейте их водой. Дайте настояться в тёмном и прохладном месте в течение 24 часов. Процедите настой.

Способ применения:

Опрыскивайте кабачки луковым настоем раз в неделю. Это поможет укрепить иммунитет растений и предотвратит повторное заражение.

Молоко и вода

Молоко содержит жизненные бактерии, которые способны подавлять рост грибка, вызывающего мучнистую росу.

Ингредиенты:

1 часть молока (желательно цельного)

2 части воды

Способ приготовления:

Смешайте молоко с водой.

Способ применения:

Опрыскивайте кабачки полученным раствором каждые 10-14 дней. Молочный раствор не только защитит растения от грибка, но и обеспечит их дополнительными питательными веществами.

Мучнистая роса — это серьёзное заболевание, которое может значительно повлиять на урожай кабачков. Тем не менее, использование простых народных средств, таких как мыльный раствор, луковый настой и молоко, может помочь остановить распространение грибка и восстановить здоровье ваших растений. Обязательно сочетайте обработку с хорошими агрономическими практиками, такими как правильный полив, обеспечение проветривания и удаление пораженных листьев, чтобы сохранить кабачки здоровыми и продуктивными.

Уточнения

Мучни́стая роса́ пепелица, бель — грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых, или мучнисторосяных (Erysiphales).

