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Эти 3 народных средства помогут остановить грибок на кабачках

Как остановить мучнистую росу на кабачках
2:47
Садоводство » Вредители и болезни

Мучнистая роса — одно из самых распространённых заболеваний, поражающих не только кабачки, но и другие огородные культуры. Это грибковое заболевание может значительно ослабить растения и сократить урожай. Однако существует несколько народных средств, которые помогут остановить развитие мучнистой росы и восстановить здоровье ваших кабачков.

кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Schilling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кабачки

Мыло и сода

Одно из самых простых и доступных средств для борьбы с мучнистой росой — это мыльный раствор на основе пищевой соды.

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка соды
  • 1 столовая ложка жидкого мыла (или хозяйственного мыла, предварительно растворенного в воде)
  • 1 литр воды

Способ приготовления:

  1. В ведре с водой растворите соду и мыло.
  2. Тщательно перемешайте, чтобы образовалась однородная масса.

Способ применения:

  1. Опрыскивайте заражённые растения полученным раствором каждые 7-10 дней до полного исчезновения признаков мучнистой росы. Обрабатывайте не только листья и стебли, но и почву вокруг растений.

Луковый настой

Лук обладает естественными антисептическими свойствами и может эффективно бороться с мучнистой росой.

Ингредиенты:

  • 1-2 луковицы
  • 1 литр воды

Способ приготовления:

  1. Измельчите луковицы и залейте их водой.
  2. Дайте настояться в тёмном и прохладном месте в течение 24 часов.
  3. Процедите настой.

Способ применения:

  1. Опрыскивайте кабачки луковым настоем раз в неделю. Это поможет укрепить иммунитет растений и предотвратит повторное заражение.

Молоко и вода

Молоко содержит жизненные бактерии, которые способны подавлять рост грибка, вызывающего мучнистую росу.

Ингредиенты:

  • 1 часть молока (желательно цельного)
  • 2 части воды

Способ приготовления:

  1. Смешайте молоко с водой.

Способ применения:

Опрыскивайте кабачки полученным раствором каждые 10-14 дней. Молочный раствор не только защитит растения от грибка, но и обеспечит их дополнительными питательными веществами.

Мучнистая роса — это серьёзное заболевание, которое может значительно повлиять на урожай кабачков. Тем не менее, использование простых народных средств, таких как мыльный раствор, луковый настой и молоко, может помочь остановить распространение грибка и восстановить здоровье ваших растений. Обязательно сочетайте обработку с хорошими агрономическими практиками, такими как правильный полив, обеспечение проветривания и удаление пораженных листьев, чтобы сохранить кабачки здоровыми и продуктивными.

Уточнения

Мучни́стая роса́ пепелица, бель — грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых, или мучнисторосяных (Erysiphales).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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