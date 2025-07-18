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Это простой способ размножения клубники, который вам понравится

Как правильно размножить клубнику усами
3:05
Садоводство » Советы

Размножение клубники усами — это простой и эффективный способ получить новые растения. Усы — это естественная форма размножения, характерная для клубники, и при правильном подходе они могут значительно расширить ваш сад. 

Куст клубники
Фото: Own work by Bjoertvedt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Куст клубники

Выбор правильного времени

Лучшее время для размножения клубники усами — это лето. Обычно это происходит в конце июня — начале июля, когда основное растение активно растет и образует усы. Убедитесь, что ваша клубника уже достигла зрелости и может производить достаточно усов.

Подготовка места для посадки

Перед тем как развести клубнику, выберите подходящее место для новых растений. Оно должно быть солнечным и защищенным от ветра. Почва должна быть рыхлой, плодородной и хорошо дренированной. При желании можно добавить компост или перегной для улучшения качества почвы.

Нахождение усов

Усы — это длинные побеги, которые приходятся от основного растения. На конце каждого уса образуются маленькие розетки — будущие новые растения. Выберите здоровые и сильные усы, которые имеют по 2–3 розетки.

Укоренение розеток

После выбора усов вам нужно укоренить розетки. Для этого выполните следующие шаги:

  1. Прижимка розеток к почве: необходимо аккуратно прижать каждую розетку к почве. Используйте специальные скобы или просто засыпьте её небольшим количеством земли, оставив верхушку над поверхностью.
  2. Полив: полейте укорененные розетки, чтобы обеспечить необходимую влажность. Это поможет укоренению.
  3. Создание тепличных условий: для ускорения процесса укоренения можно накрыть каждую розетку прозрачным пластиковым стаканом или пленкой. Это создаст парниковый эффект и увеличит влажность.

Уход за укоренившимися растениями

После того как розетки укоренятся (обычно это занимает 2-4 недели), можно начинать ухаживать за новыми растениями:

  1. Полив: убедитесь, что почва всегда остается влажной, особенно в жаркие дни.
  2. Подкормка: через месяц после укоренения можно начать подкармливать растения комплексным удобрением.
  3. Прореживание: если на одной усике образовалось несколько розеток, оставьте только самые крепкие.

Пересадка

Когда укорененные растения достигнут 10-15 см в высоту, их можно пересадить в отдельные грядки. Выберите место с достаточным доступом солнечного света и подготовьте почву, как описано выше. Пересаживайте растения в вечернее время или в облачную погоду, чтобы свести к минимуму стресс для растений.

Забота о растениях

После пересадки продолжайте ухаживать за клубникой: поливайте, удаляйте сорняки и проводите подкормку. Важно также следить за вредителями и болезнями, чтобы обеспечить здоровый рост и отличный урожай.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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