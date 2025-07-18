Это простой способ размножения клубники, который вам понравится

Размножение клубники усами — это простой и эффективный способ получить новые растения. Усы — это естественная форма размножения, характерная для клубники, и при правильном подходе они могут значительно расширить ваш сад.
Лучшее время для размножения клубники усами — это лето. Обычно это происходит в конце июня — начале июля, когда основное растение активно растет и образует усы. Убедитесь, что ваша клубника уже достигла зрелости и может производить достаточно усов.
Перед тем как развести клубнику, выберите подходящее место для новых растений. Оно должно быть солнечным и защищенным от ветра. Почва должна быть рыхлой, плодородной и хорошо дренированной. При желании можно добавить компост или перегной для улучшения качества почвы.
Усы — это длинные побеги, которые приходятся от основного растения. На конце каждого уса образуются маленькие розетки — будущие новые растения. Выберите здоровые и сильные усы, которые имеют по 2–3 розетки.
После выбора усов вам нужно укоренить розетки. Для этого выполните следующие шаги:
После того как розетки укоренятся (обычно это занимает 2-4 недели), можно начинать ухаживать за новыми растениями:
Когда укорененные растения достигнут 10-15 см в высоту, их можно пересадить в отдельные грядки. Выберите место с достаточным доступом солнечного света и подготовьте почву, как описано выше. Пересаживайте растения в вечернее время или в облачную погоду, чтобы свести к минимуму стресс для растений.
После пересадки продолжайте ухаживать за клубникой: поливайте, удаляйте сорняки и проводите подкормку. Важно также следить за вредителями и болезнями, чтобы обеспечить здоровый рост и отличный урожай.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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