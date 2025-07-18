Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские масла могут быть хуже импортных из-за использования более дешевых компонентов
Мария Погребняк признала свою ошибку в воспитании сыновей
Шея и декольте выдают возраст: как начать за ними ухаживать после 30 и сохранить молодость
Банк ВТБ выявил схемы обмана с мнимым списанием долгов и ложными юрфирмами
Эндокринолог Хайкина: соусы и домашний майонез в шаурме повышает риск отравления в жару
Как правильно размножить клубнику усами
Учёные впервые засняли стеклянных кальмаров и гигантских кальмаров в Южном океане
Джейсон Мендоза из В лучшем мире возглавил антирейтинг самых бесполезных сериальных героев
Возлюбленная Тимати честно рассказала о тяжёлой утрате: смерть бабушки от рака

Секрет садоводов: почему удаление излишков плодов в июле так важно

Один летний жест для сладких и устойчивых фруктов
2:39
Садоводство » Деревья и кустарники

Каждое лето садоводы сталкиваются с одной и той же проблемой: как вырастить хорошо сформированные и вкусные яблоки, груши или абрикосы, которые смогут выдержать жару? Мало кто знает, что в июле, в самый разгар сезона, одно несложное действие может кардинально изменить будущий урожай. Этот прием, популярный среди садоводов, как в деревне, так и в городе, остается неизвестным широкой публике, но он способен изменить ситуацию.

Дерево сливы
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дерево сливы

Июль — это ключевой месяц, когда фруктовые деревья нуждаются в особом уходе. Даже если на протяжении всего сезона вам кажется, что вы сделали все необходимое, жара требует дополнительного внимания к растениям. Высокие температуры ускоряют развитие плодов, создавая невидимый дисбаланс. Жара может негативно сказаться на размере, форме и вкусе плодов, заставляя некоторые деревья уставать, ограничивать рост ягод или даже преждевременно сбрасывать их.

В это время года важно вмешаться и предоставить деревьям небольшой импульс для получения щедрого, ароматного и более устойчивого к засухе урожая. Удаление излишних плодов, известное как прореживание, позволяет дереву сосредоточить свои ресурсы на оставшихся, обеспечивая им равномерный рост и лучший вкус.

При прореживании вы оставляете наиболее крупные и здоровые плоды, а поврежденные и слишком плотно растущие удаляете в первую очередь. Это кропотливый, инстинктивный процесс сортировки, который способствует равномерному созреванию и разгружает дерево.

Прореживание — это тайное оружие садоводов, позволяющее собирать более крупные, сладкие и менее подверженные болезням плоды. Если оставить все плоды на дереве, урожай может быть обильным, но разочаровывающим по размеру и вкусу. Уменьшение количества плодов также помогает ограничить распространение вредителей и грибковых заболеваний, улучшая вентиляцию и уменьшая влажность, что сохраняет здоровье плодов.

Кроме того, этот прием повышает устойчивость деревьев к сильной жаре, снижая нагрузку на ветви и предотвращая ломкость и преждевременное опадение плодов. 

Для ручного прореживания вам понадобится лишь немного времени и продезинфицированные садовые ножницы или просто ваши пальцы. Не спешите — уделите внимание яблоням, грушам, абрикосам, персикам и айве, особенно низкорослым или шпалерным деревьям, к которым легко добраться.

Уточнения

Ю́кка (лат. Yúcca) — род древовидных вечнозелёных растений подсемейства Агавовые (Agavoideae) семейства Спаржевые (Asparagaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Один летний жест для сладких и устойчивых фруктов
Джейсон Мендоза из В лучшем мире возглавил антирейтинг самых бесполезных сериальных героев
Возлюбленная Тимати честно рассказала о тяжёлой утрате: смерть бабушки от рака
Нужно ли сливать первую воду при варке мяса
Неровности и "ступеньки" на дорогах могут привести к повреждению колес автомобилей
Правила хранения вещей в контейнерной кровати для экономии пространства
Аура здесь ни при чём! Мозг человека высвобождает энергию в виде света
Трамп подписал закон о криптовалютах и анонсировал торговые сделки
Массаж лица на самом деле работает — но только если вы не делаете этих ошибок
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.