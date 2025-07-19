Готовьтесь к урожаю: новейшие сорта хлебных злаков для вашего хозяйства

Новые сорта зерновых улучшают урожайность

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сбор урожая осенних культур в полном разгаре, и агрономы уже начинают оценивать результаты своих трудов. В этом сезоне особое внимание следует обратить на новинки в мире хлебных злаков, которые анонсировала компания SAATEN-UNION Hungária Kft. — новые сорта, которые появятся на рынке осенью 2025 года.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка зерна

Среди новинок выделяется гибридная пшеница SU HYBISCUS, отличающаяся ярко-зеленым цветом и высокими показателями фотосинтетической активности. Этот сорт демонстрирует отличные результаты даже в неблагоприятных климатических условиях, обеспечивая высокий урожай и стабильное качество муки.

Также на рынки выходит обычная озимая пшеница KAROQUE, которая предлагает высокую продуктивность и отличные характеристики усвоения питательных веществ. KAROQUE прекрасно адаптируется к различным условиям почвы и климата, что делает его надежным выбором для агрономов.

Кроме того, ассортимент пополняется вирусоустойчивой озимой ячменем SU LUCIE, способной обеспечить высокий и качественный урожай благодаря своей устойчивости к распространенным вирусам. Этот сорт идеален для разнообразных условий возделывания.

Не забывайте и о новом озимом тритикале SU ATLETUS, который отлично подойдет как для получения зерна, так и для силосного кормления. Этот сорт отличается хорошими показателями продуктивности и болезни.

"Наша цель — предложить агрономам сорта с практической ценностью для успешного и прибыльного сельского хозяйства", — подчёркивает представитель SAATEN-UNION.

Агрономы и фермеры, заинтересованные в новых сортах, уже готовятся к внедрению этих инноваций, которые могут стать залогом их успешного будущего на полях.