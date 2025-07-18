Роза не любит жалости: когда браться за секатор

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Летняя обрезка роз улучшает цветение и снижает риск болезней — рекомендации садоводов

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Летняя обрезка роз — это не просто косметическая процедура, а ключ к их здоровью и цветению. Если вы хотите, чтобы ваши розы радовали глаз и не теряли силы на созревание плодов, обратите внимание на эти простые, но важные правила.

Фото: commons.wikimedia.org by Huhu, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Розы

Зачем нужна летняя обрезка

После того как розы отцветают, они могут начать образовывать плоды — шиповники. Это сигнал для растения, что его задача выполнена, и оно начинает тратить энергию на их созревание. Убирая увядшие цветки, вы возвращаете растениям силы для образования новых бутонов, что способствует второй волне цветения.

Кроме того, правильная обрезка улучшает внешний вид куста, делая его более компактным и воздушным. Это также помогает циркуляции воздуха, что снижает риск грибковых заболеваний.

Как обрезать разные виды роз

Крупноцветковые и древовидные розы: удаляйте увядшие цветки на 5-8 мм выше здорового бутона, направленного наружу от куста. Это стимулирует рост новых побегов наружу.

Многоцветковые розы: срезайте увядшие соцветия над первым полностью развившимся листом, у которого обычно пять листочков.

Вьющиеся розы: после цветения обрезайте боковые побеги до 10 см (на 2-3 петельки), чтобы стимулировать рост новых побегов для следующего цветения.

Правила обрезки

Используйте только острые садовые инструменты. Тупые ножницы могут повредить стебли и привести к болезням. Обрезайте наискось под углом 45° от бутона, чтобы избежать скопления воды на срезе и снизить риск грибков.

Не забывайте удалять старые, сухие или поврежденные ветви в любое время года. Это предотвратит распространение болезней и позволит растению направить силы на здоровые части.

Как избежать ошибок

Даже при простом уходе можно допустить ошибки. Если вы удалите слишком много листьев, роза может ослабнуть, потому что листья важны для фотосинтеза. Также важно срезать не только сам увядший цветок, но и часть стебля, иначе растение будет продолжать тратить силы на семена, а не на новое цветение.

Не обрезайте побеги направленно внутрь куста — это приведет к загущению и ухудшению циркуляции воздуха. Направляйте срезы наружу от куста.

Уход после обрезки

После обрезки розы тратят много энергии на формирование новых побегов. Обеспечьте им достаточный полив, особенно в жаркие дни, и подкармливайте их удобрением с высоким содержанием фосфора и калия для стимуляции цветения.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

