Зеленые жуки или экзотические соседи? Борьба с клопами на вашем участке

Как защитить сад от клопов: 5 эффективных способов борьбы

3:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клопы — это не только досадное явление в наших домах, но и серьезная угроза для садоводов, особенно в летний сезон. Эти вредители наносят ущерб не только растениям, но и могут создавать неудобства на участке. Несмотря на свою неопасность для человека, они могут повредить огородные культуры, такие как овощи, фрукты и злаки.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Терраса

Основные типы вредителей

Самыми частыми гостями в саду являются такие виды клопов, как зеленый жук-скиталец, азиатский мраморный и западный листоногий клоп. Эти насекомые питаются соком растений, что может существенно ослабить их рост и развитие. Но наиболее активно "работают" полевой и мраморный клопы, наносящие ощутимый вред урожаю.

Как защититься от клопов: практические советы

Использование ароматных растений

Для защиты от клопов рекомендуют высаживать растения с сильным запахом, такие как чеснок, базилик и мята. Эти растения не только привлекают внимание вредителей, но и помогают создать естественные барьеры. Высаживайте их между рассадой помидоров или перца, чтобы избежать повреждения культуры. Сбор клопов вручную или с помощью ловушек

Если клопов много, можно попробовать собрать их вручную, но из-за их хорошего обоняния это непростое занятие. В качестве ловушки идеально подходит емкость с водой и моющим средством. Это помогает снизить поверхностное натяжение воды, и насекомые не могут выбраться из ловушки. Привлечение клопов с помощью зерна

Для обработки больших участков сада используйте метод приманки: расставляйте зерно с колосьями в разных частях сада. Это привлекает клопов, и вы сможете собирать их, а также личинок и яйца, не подвергая риску другие растения.

Вред пестицидов

Несмотря на кажущуюся простоту, использование инсектицидов для борьбы с клопами не всегда эффективно. Клопы устойчивы к таким средствам, и они могут даже уничтожить полезных насекомых, таких как птицы или летучие мыши, которые питаются этими вредителями. Вместо химии лучше использовать экологически чистые средства.

Экологически безопасные препараты

Если вы хотите избежать химических веществ, используйте растительные активные ингредиенты. Например, раствор из измельченных цветков полыни или далматины, который можно приготовить в домашних условиях. Этот раствор будет безопасен для других живых существ и поможет эффективно бороться с молодыми клопами.

Естественные враги клопов

Помимо растительных решений, можно использовать естественных врагов клопов. Певчие птицы, такие как воробьи, уничтожают до 1 кг насекомых в год, а летучие мыши ловят их в полете, помогая поддерживать баланс в экосистеме вашего сада.

Уточнения

Клопы́ (лат. Heteroptera) — подотряд насекомых отряда полужесткокрылых (Hemiptera), ранее рассматривавшийся в качестве самостоятельного отряда.

