Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашняя кошка входит в топ-5 самых результативных охотников по версии учёных
Европейский проект Beyond EPICA завершил бурение самого древнего ледяного ядра
Повар поделился рецептом самой вкусной творожной запеканки
Тренеры назвали преимущества круговых тренировок для похудения
Когда можно потерять жильё после покупки: правовые риски для покупателей недвижимости
Сторона лючка бензобака зависит от страны и направления движения
Отеки и тяжесть в ногах летом связаны с расширением вен — объяснение врачей
Белый медведь в Антарктиде может уничтожить пингвинов — предупреждают экологи
Учёные связали миф о Рагнарёке с вулканическим похолоданием VI века

Если хотите, чтобы смородина разочаровала вас мелкими и кислыми ягодами, сделайте это

Мульчирование и обрезка после посадки способствуют лучшему развитию смородины
3:23
Садоводство

Многие садоводы сталкиваются с проблемой низкого урожая смородины, и причина кроется в распространенных ошибках при посадке. Часто такие недочеты приводят к кислым и мелким ягодам, что разочаровывает даже самых опытных дачников.

Смородина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смородина

Где нельзя сажать смородину

Одна из самых губительных ошибок — посадка смородины в глубокую тень. Особенно это касается черной смородины, которая требует обилия солнечного света для накопления сахара в ягодах. Недостаток света значительно снижает качество урожая, делая ягоды кислыми и менее ароматными.

Не менее важен выбор места для посадки. Низины, где скапливается холодный воздух и застаивается влага, также категорически не подходят. В таких местах корни смородины страдают от вымокания и нехватки кислорода. А весной, при заморозках, цветочные почки могут погибнуть.

Как выбрать почву

Плотная и неразрыхленная глинистая почва — еще одна ошибка, которую часто допускают садоводы. В такой земле корни растения не могут нормально развиваться, что приводит к угнетению куста и плохому росту.

Еще одна важная деталь — глубина посадки. Заглубление корневой шейки приводит к тому, что растение тратит силы не на развитие, а на образование новых корней. Это ослабляет куст и снижает его урожайность.

Важно также учитывать кислотность почвы. Смородина предпочитает нейтральные или слабокислые грунты. Если земля слишком кислая, необходимо провести известкование, чтобы улучшить усвоение питательных веществ растением.

Уход за растением после посадки

Посадка в сухую почву без последующего обильного полива — еще одна распространенная ошибка. Это создает стресс для саженца, который долго не приживается и отстает в развитии. Это обязательно скажется на будущем урожае.

Слишком близкое расположение других кустов или деревьев рядом с смородиной также нежелательно. Эти растения будут конкурировать за свет и питательные вещества, что негативно скажется на качестве ягод.

Не менее важным является внесение органики в посадочную яму. Перегной или компост дают растению необходимые стартовые питательные вещества. Без этого смородина не сможет полноценно развиваться, и корневая система будет слабой.

Еще одна ошибка — отсутствие мульчи. Мульчирование почвы помогает сохранить влагу и предотвращает рост сорняков. Особенно это важно для молодых корней смородины, которые чувствительны к недостатку воды.

Наконец, многие садоводы игнорируют обрезку после посадки. Это лишает куст возможности развиться должным образом. Укорочение побегов способствует кущению и закладке сильных плодовых почек, что в дальнейшем приведет к лучшему урожаю.

Исправление этих ошибок при посадке — ключ к получению крупной и сладкой смородины. Правильное расположение, подходящая почва и грамотный уход на первых этапах жизни растения помогут вам получить хороший урожай на долгие годы.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Белый медведь в Антарктиде может уничтожить пингвинов — предупреждают экологи
Учёные связали миф о Рагнарёке с вулканическим похолоданием VI века
Быстрое протрезвление возможно только в клинике с капельницей
Поздний посев укропа и салата позволяет избежать вредителей и получить чистую зелень
Лера Кудрявцева о бытовой терапии дома: как уборка помогает справиться с трудностями
Повара советуют делать необычный хлеб из переспелых бананов с орехами
Красное нижнее белье не просвечивает под белой одеждой благодаря поглощению света
Кто имеет право на наследство без завещания — порядок очередей по ГК РФ
Прыжки на скакалке признаны эффективной кардиотренировкой — рекомендации
В Европе появилась новая форма ацикловира от герпеса на губах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.