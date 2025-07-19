Не успели летом — не беда: как посеять салат и укроп в августе и все успеть до заморозков

Поздний посев укропа и салата позволяет избежать вредителей и получить чистую зелень

3:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Некоторые культуры способны радовать урожаем даже при сокращающемся световом дне и холодах. Укроп и салат — прекрасные примеры таких растений, которые быстро развиваются и не боятся прохлады. Главное — успеть посеять их вовремя, чтобы растения успели укрепиться до наступления серьезных холодов.

Фото: Freepik by cookie_studio Укроп

Какие сорта выбрать

Для позднего посева идеально подходят позднеспелые сорта укропа или кустовые виды, которые формируют обильную зелень за 40-50 дней. Они отлично себя чувствуют даже в условиях короткого дня и более низких температур.

Что касается салата, лучше выбирать листовые сорта, устойчивые к стрелкованию, или так называемые "осенние" разновидности. Такие растения не будут уходить в цвет в условиях холодов и обеспечат стабильный урожай зелени до морозов.

Подготовка почвы

Не стоит забывать о подготовке почвы перед посевом, даже если время поджимает. Грядки нужно тщательно рыхлить, внести немного компоста или перегноя, а затем хорошо пролить водой. Это создаст запас влаги для прорастающих семян, что важно для их нормального развития.

Для ускорения всходов семена укропа, которые содержат эфирные масла, рекомендуется замочить на сутки в теплой воде. Семена салата можно сеять сухими, но важно поддерживать влажность верхнего слоя почвы после посева.

Техника посева

Семена укропа нужно заделывать на глубину 1-2 см, а салата — на 0,5-1 см, слегка присыпая их рыхлой землей или компостом. После посева семена рекомендуется аккуратно прижать ладонью для лучшего контакта с влажной почвой.

Для создания парникового эффекта и защиты от пересыхания, до появления всходов, грядку можно прикрыть легким спанбондом или пленкой. Это создаст комфортные условия для прорастания, и укрытие нужно будет снять, как только покажутся первые ростки.

Уход за растениями

С августа солнце все еще активно, поэтому молодые всходы желательно притенять в полуденные часы, чтобы защитить нежные листья от ожогов. Это поможет растениям быстрее укорениться и стать более устойчивыми к погодным условиям.

Полив должен быть регулярным, но умеренным, особенно в сухую погоду. Лучше всего поливать растения под корень в утренние или вечерние часы, используя воду, прогретую на солнце.

В этот период подкормки для зелени нужны минимальные. Если почва была хорошо подготовлена, то дополнительных удобрений не требуется. При слабом росте можно дать растениям разовую подкормку слабым раствором травяного настоя или сброженного коровяка.

Преимущества позднего посева

Посев укропа и салата в конце июля или начале августа помогает избежать атаки традиционных летних вредителей. К осени их активность снижается, что позволяет получить чистую зелень без лишних обработок химикатами.

К середине сентября вы получите свежие и ароматные пучки укропа, а нежные розетки салата будут готовы к употреблению. Такой поздний посев позволит наслаждаться свежей зеленью, когда основная волна урожая уже закончится.

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.

