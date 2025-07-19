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Томаты лопаются как мыльные пузыри — вот как сохранить плоды целыми и получить отличный урожай

Резкие перепады влажности почвы вызывают растрескивание томатов
3:33
Садоводство

Многие огородники сталкиваются с проблемой растрескивания томатов, что часто приводит к потере урожая. Однако есть несколько простых методов, которые помогут исправить ситуацию за короткое время.

Женщина собирает томаты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина собирает томаты

Причины растрескивания томатов

Основная причина трещин на томатах — это резкие перепады влажности почвы. Когда после длительного периода засухи растения получают слишком много воды, их кожица не выдерживает давления и начинает трескаться. Этот процесс обычно происходит в жаркую погоду, когда плоды интенсивно впитывают воду, а кожица не успевает адаптироваться к изменениям.

Как предотвратить растрескивание томатов

Правильный полив

Основным способом предотвращения растрескивания является регулярный и умеренный полив. Резкие перепады влажности создают стресс для растений, и если почва постоянно слишком сухая или, наоборот, чрезмерно влажная, томаты начинают трескаться. Полив должен быть равномерным, без резких колебаний.

Выбор устойчивых сортов

Еще одним способом избежать растрескивания является выбор сортов томатов, которые обладают более плотной кожицей. Некоторые гибриды специально выведены для того, чтобы быть устойчивыми к повреждениям и разрывам при перепадах влажности.

Мульчирование почвы

Мульчирование помогает сохранить влагу в почве, предотвращая ее быстрое испарение. Органические материалы, такие как солома или компост, создают оптимальный микроклимат вокруг корней растений, поддерживая стабильную влажность.

Притенение в жару

В жаркие дни томаты особенно уязвимы к перегреву, что тоже может способствовать растрескиванию. Притенение растений в полуденные часы — это один из способов снизить риск перегрева. Для этого можно использовать тени от других растений или специальные сетки для защиты.

Подкормка калием

Недостаток калия — еще одна частая причина, по которой томаты трескаются. Этот элемент укрепляет клеточные стенки плодов, делая их более эластичными. Поэтому важно регулярно подкармливать растения калийными удобрениями, особенно если заметны первые признаки растрескивания.

Баланс удобрений

Избыток азота, напротив, может ухудшить ситуацию. Он ускоряет рост растений, что приводит к быстрому увеличению размера плодов, а кожица не успевает за этим процессом. Поэтому важно соблюдать баланс удобрений, чтобы избежать чрезмерного роста и повреждений кожицы.

Что делать, если томаты уже начали трескаться

Если плоды уже трескаются, необходимо сократить полив, чтобы дать растению время на дозревание. Лучше всего дать плодам дозреть на кустах, а поврежденные томаты собрать и использовать сразу. Это поможет избежать дальнейшего ухудшения ситуации.

Профилактика — лучший способ

Лучше всего предотвращать проблемы, чем бороться с их последствиями. Соблюдение правил агротехники, регулярный полив, подкормка и правильное притенение — все это помогает избежать растрескивания плодов и гарантирует стабильный урожай.

Внимательное отношение к растениям, использование проверенных методов ухода и своевременные меры предосторожности помогут вам наслаждаться вкусными и целыми томатами без трещин.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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