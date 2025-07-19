Клубника не ждала такого поворота: приём, который гарантирует урожай — хватит и на компот, и на пирог

Удаление старой листвы клубники помогает избежать болезней и улучшить рост корней

3:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы могут посчитать удаление здоровых листьев с клубники после сбора урожая нелогичным. Ведь листва играет важную роль в процессе фотосинтеза. Однако опытные садоводы считают, что это важный шаг, который помогает подготовить растение к следующему сезону и обеспечить хороший урожай.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Клубника

Важные этапы развития клубники

Июль и август — это время, когда клубника активно готовится к следующему сезону. В этот период она закладывает цветочные почки для следующего урожая и активно наращивает корневую систему. Старые листья, которые уже завершили свою роль в фотосинтезе, начинают мешать этим процессам. Они создают тень, что препятствует солнечному свету проникать к центру куста, а также могут быть источником заболеваний и местом обитания вредителей.

Кроме того, старые листья забирают на себя часть питательных веществ, которые могли бы пойти на развитие новых молодых листьев и укрепление корней. Удалив старую листву, садовод помогает растению сосредоточиться на важнейших процессах для будущего урожая.

Обрезка: когда и как правильно её проводить

Лучшее время для обрезки — через 1-2 недели после окончания основного плодоношения, обычно это конец июля. Раннее удаление листьев может ослабить растение, а слишком поздняя обрезка не даст ему достаточно времени на восстановление перед зимой.

Удалять нужно только старые листья, оставляя в центре куста молодые, крепкие листья и саму розетку. Удаление всей листвы возможно только на сильно зараженных или старых кустах, но при этом нужно действовать осторожно. Использовать лучше острые инструменты, такие как секатор или ножницы, чтобы не повредить растения.

Важно после работы продезинфицировать инструменты, чтобы предотвратить возможное распространение болезней между растениями.

Подготовка к зиме: что нужно сделать после обрезки

После обрезки важно хорошо полить кусты. Полив помогает клубнике пережить стресс от обрезки и стимулирует рост новых листьев. Однако стоит избегать излишнего полива, который может привести к размыву корней.

Через 7-10 дней после обрезки клубнику следует подкормить калийно-фосфорным удобрением. Калий повысит зимостойкость растений и улучшит вкус ягод, а фосфор укрепит корни и поможет заложить новые цветочные почки.

Важно тщательно убрать все растительные остатки с грядки и не оставлять их на компост, чтобы не дать вредителям место для зимовки.

Как избежать ошибок: важные нюансы

Не стоит спешить с обрезкой и делать её слишком рано, ведь это ослабит растение. Лучше всего начинать процесс через 1-2 недели после завершения массового плодоношения. Также важно не забывать про полив и подкормку, чтобы кусты могли восстановиться и набрать силу для зимовки.

Кроме того, необходимо тщательно следить за состоянием кустов и после обрезки. Только тогда клубника сможет успешно подготовиться к следующему сезону и порадовать вас крупными и сладкими ягодами.

Своевременная обрезка и правильный уход за клубникой в летний период оказывают ключевое влияние на будущий урожай. С помощью правильной обрезки, полива и подкормки клубника подготовится к зиме и обеспечит хороший урожай на следующий год. Следуя этим рекомендациям, вы сможете получать более крупные и сладкие ягоды.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

