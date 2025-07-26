Сосны и ели в вашем саду погибают от полива? Вот что стоит делать, чтобы их спасти

Переувлажнение почвы вызывает пожелтение хвои у елей и сосен

2:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники, ухаживая за хвойными деревьями, опираются на свою интуицию, а не на реальные потребности растений в воде. Но неправильный полив может стать причиной проблем с деревьями, таких как пожелтение хвои и замедленное развитие.

Фото: commons.wikimedia.org by Elektryczne jabłko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ель кавказская

Как правильно поливать сосны и ели

Полив хвойных растений летом — это не частота полива, а его правильная глубина и осознанный подход. Часто садоводы ошибаются, поливая растения поверхностно, что не дает нужного эффекта.

1. Переувлажнение: скрытая угроза

Многие садоводы не замечают, как избыточное увлажнение почвы становится причиной заболеваний. Хвоя начинает желтеть, а корни страдают от недостатка воздуха, когда вода не уходит. Чтобы избежать этого, важно следить за состоянием грунта на глубине.

2. Корневая система хвойных деревьев

Ели и сосны имеют уникальную корневую систему, которая чувствительна к застою воды. Чтобы корни нормально развивались и могли "дышать", необходим хорошо дренированный грунт, насыщенный воздухом.

3. Глубокий полив — залог здоровья

Цель полива — это не частое увлажнение верхнего слоя почвы, а глубокое промачивание земли, чтобы вода достигла корнеобитаемого слоя, где находятся основные всасывающие корешки.

4. Как часто поливать

Полив должен быть редким, но обильным. Между поливами верхний слой почвы должен просыхать, что будет сигналом для следующего полива. Для крупных взрослых деревьев потребуется несколько десятков литров воды, чтобы влага проникла на глубину 30-50 см.

5. Когда поливать

Лучшее время для полива — раннее утро или вечер, когда солнце не так активно, а испарение влаги минимально. Это помогает воде эффективно проникать в почву.

6. Избегайте попадания воды на хвою

В жаркие солнечные часы капли воды на хвое действуют как линзы, фокусируя солнечные лучи и вызывая ожоги. Это ослабляет дерево, снижая его иммунитет.

7. Мульча — ваш помощник

Использование мульчи (кора, щепа, компост) толщиной 5-10 см помогает сохранить влагу в почве и защищает землю от перегрева. Мульча снижает испарение и помогает поддерживать правильный водный режим.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений.

