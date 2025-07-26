Как предотвратить желтизну лука: 3 главные причины, которые вам нужно знать

Недостаток азота и калия приводит к преждевременному пожелтению луковых перьев

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если луковые перья начинают желтеть раньше срока, это может сигнализировать о проблемах, которые требуют немедленного решения. Важно не упустить момент и разобраться в причинах, чтобы сохранить урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лук

Основные причины пожелтения лука:

Луковая муха

Личинки этого вредителя питаются корнями и луковицами, что приводит к увяданию растения. Раннее обнаружение помогает быстро принять меры. Опрыскивание специализированными растворами может эффективно справиться с проблемой. Грибковая инфекция

Ложная мучнистая роса — это еще одна частая причина пожелтения. На листьях появляются желтые пятна, а поверхность покрывается сероватым налетом. В борьбе с этим заболеванием необходимы фунгициды. Своевременная обработка предотвратит дальнейшее распространение болезни. Недостаток питательных веществ

Дефицит азота или калия ослабляет растения, нарушая их нормальное развитие и вызывая пожелтение. Подкормка с балансированными удобрениями поможет восполнить нехватку и вернуть луку здоровый вид. Избыточное увлажнение почвы

Чрезмерный полив и застой воды — частая ошибка, приводящая к гниению корневой системы. Важно следить за тем, чтобы почва была влажной, но без луж. Плотная посадка

Если растения слишком близко друг к другу, они конкурируют за свет и воздух, что замедляет их рост и приводит к пожелтению. Прореживание посадок обеспечит необходимое пространство для развития каждого растения.

Как предотвратить пожелтение лука

Раннее выявление проблем . Чем раньше вы заметите вредителей или болезни, тем легче будет с ними справиться.

Опрыскивание и обработка фунгицидами - это быстрые способы устранения заболеваний.

Регулирование полива . Почва должна быть увлажнена, но без переувлажнения. Застой воды — главный враг лука.

Подкормка . Используйте сбалансированные удобрения для того, чтобы растения получали все необходимые микроэлементы.

Прореживание посадок. Это поможет улучшить аэрацию почвы и дать каждому растению достаточно пространства для роста.

Уточнения

Зелёный лук или салатный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть.

