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Как предотвратить желтизну лука: 3 главные причины, которые вам нужно знать

Недостаток азота и калия приводит к преждевременному пожелтению луковых перьев
2:23
Садоводство

Если луковые перья начинают желтеть раньше срока, это может сигнализировать о проблемах, которые требуют немедленного решения. Важно не упустить момент и разобраться в причинах, чтобы сохранить урожай.

Лук
Фото: commons.wikimedia.org by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лук

Основные причины пожелтения лука:

  1. Луковая муха
    Личинки этого вредителя питаются корнями и луковицами, что приводит к увяданию растения. Раннее обнаружение помогает быстро принять меры. Опрыскивание специализированными растворами может эффективно справиться с проблемой.

  2. Грибковая инфекция
    Ложная мучнистая роса — это еще одна частая причина пожелтения. На листьях появляются желтые пятна, а поверхность покрывается сероватым налетом. В борьбе с этим заболеванием необходимы фунгициды. Своевременная обработка предотвратит дальнейшее распространение болезни.

  3. Недостаток питательных веществ
    Дефицит азота или калия ослабляет растения, нарушая их нормальное развитие и вызывая пожелтение. Подкормка с балансированными удобрениями поможет восполнить нехватку и вернуть луку здоровый вид.

  4. Избыточное увлажнение почвы
    Чрезмерный полив и застой воды — частая ошибка, приводящая к гниению корневой системы. Важно следить за тем, чтобы почва была влажной, но без луж.

  5. Плотная посадка
    Если растения слишком близко друг к другу, они конкурируют за свет и воздух, что замедляет их рост и приводит к пожелтению. Прореживание посадок обеспечит необходимое пространство для развития каждого растения.

Как предотвратить пожелтение лука

  • Раннее выявление проблем. Чем раньше вы заметите вредителей или болезни, тем легче будет с ними справиться.

  • Опрыскивание и обработка фунгицидами - это быстрые способы устранения заболеваний.

  • Регулирование полива. Почва должна быть увлажнена, но без переувлажнения. Застой воды — главный враг лука.

  • Подкормка. Используйте сбалансированные удобрения для того, чтобы растения получали все необходимые микроэлементы.

  • Прореживание посадок. Это поможет улучшить аэрацию почвы и дать каждому растению достаточно пространства для роста.

Уточнения

Зелёный лук или салатный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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