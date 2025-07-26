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Липкий налет на листьях вишни — не приговор: спасаем дерево за 2 дня

Опрыскивание мыльным раствором помогает избавиться от тли на вишне
2:42
Садоводство

Тля может быстро поглотить весь сок с вашего вишневого дерева, оставив его ослабленным и беспомощным. Липкий налет на листьях — её "подпись". Однако бороться с этим вредителем можно быстро и эффективно, зная несколько простых и действенных способов.

Дерево вишни
Фото: commons.wikimedia.org by Royalbroil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дерево вишни

Когда начинать борьбу с тлей

Профилактика — ключевой момент! Чем раньше вы заметите признаки поражения, тем легче будет справиться с тлей. Затягивать с обработкой не стоит, иначе вредители могут распространиться и на соседние растения.

Методы борьбы с тлей:

  1. Мыльный раствор — самый простой способ. Для его приготовления достаточно растворить 50 г хозяйственного мыла в 5 литрах теплой воды. Такой раствор будет обвивать насекомых, лишая их возможности дышать.

  2. Зольно-мыльная смесь — усиленная версия первого метода. Смешайте стакан золы с 40 г мыла в 10 литрах воды. Настаивайте раствор сутки, и затем используйте для обработки. Помимо того, что смесь отпугивает тлю, она еще и питает вашу вишню.

  3. Чесночный и луковый настой — отличные природные инсектициды. Для чесночного настоя измельчите 200 г чеснока, залейте литром воды и дайте настояться 5 дней. Это средство уничтожает тлю, не вредя растению.

  4. Табачный настой — если тля уже сильно распространилась, используйте более сильное средство: 100 г махорки заливают литром кипятка, настаивают и разбавляют водой в пропорции 1:3. Этот раствор поможет справиться даже с серьезным заражением.

Не забудьте про скрытые места

Тля прячется не только на верхней стороне листьев, но и на нижней. Поэтому важно тщательно опрыскивать и эту часть растения.

Естественные враги тли: божьи коровки и златоглазки

Если вам не нравятся химические средства, привлеките в сад этих полезных насекомых. Божьи коровки и златоглазки активно поедают тлю, помогая вам избавиться от нее без лишних усилий.

Соседство с другими растениями

Укроп, бархатцы и мята рядом с вишней могут стать естественными защитниками вашего дерева. Их запах отпугивает тлю, а сам сад будет выглядеть еще красивее.

Комплексный подход

Не забывайте, что для эффективной борьбы с тлей важно проводить регулярные осмотры деревьев и своевременно предпринимать меры. Через два дня после обработки вы заметите, что листья начинают восстанавливаться, а вредителей почти не осталось.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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