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Сажали арбузы каждый год — а они всё равно безвкусные? Вот что вы упускали всё это время

Чрезмерный полив арбузов вызывает трещины и кислый привкус мякоти
4:09
Садоводство

Хрустящие, ароматные, сахарные арбузы — мечта каждого садовода. Но добиться идеального вкуса не так просто. Во второй половине лета растениям уже недостаточно того, что есть в почве. Им требуется целенаправленная поддержка — и именно сейчас можно заложить основу для действительно вкусных плодов.

Арбуз на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Арбуз на грядке

Зачем подкармливать арбузы летом

Во время налива плодов арбузу нужно больше калия и фосфора — именно эти элементы отвечают за накопление сахаров и плотную структуру мякоти. Без них ягода вырастет крупной, но водянистой и безвкусной. Своевременная подкормка помогает избежать этого и "настроить" растение на нужную волну.

Удобрения лучше всего вносить рано утром или вечером — так питательные вещества усвоятся, а корни не получат ожогов. После полива по влажной земле раствор проникает быстрее и работает эффективнее.

Рецепт минеральной смеси для сладких арбузов

Опытные дачники используют проверенный состав, в котором соблюдены точные пропорции — именно это и определяет конечный результат. На 10 литров воды берут:

  • 200 г суперфосфата — укрепляет структуру плода;

  • 100 г хлористого калия — отвечает за сладость;

  • 20 г аммиачной селитры — источник азота;

  • 15 г диаммофоски — добавка с фосфором и азотом;

  • 40 г органического удобрения — для поддержания почвенной флоры.

Полученной смесью поливают каждый квадратный метр грядки под корень. Через неделю можно повторить процедуру, но с меньшей дозой азотных компонентов — иначе риск вырастить "зелёную ботву" вместо плодов возрастает.

Натуральный помощник: древесная зола

Во второй половине июля растениям особенно нужен калий — он влияет на вкус, аромат и лёжкость будущего урожая. Простой и натуральный источник калия — зольный раствор. Чтобы его приготовить, достаточно:

  • 1 стакан просеянной золы;

  • 10 литров воды;

  • настоять 24 часа и использовать под корень.

Такая подкормка не только улучшит вкус арбуза, но и поможет сохранить плоды свежими дольше после сбора.

Борьба с вредителями и профилактика болезней

Лето — не только время роста, но и сезон атак со стороны вредителей. Арбузы часто страдают от тли, проволочника, луговых мотыльков и различных мух. Чтобы не пришлось спасать растения в экстренном порядке, важно действовать на опережение.

Хорошо работают биопрепараты, но можно обойтись и домашними средствами. Один из самых простых вариантов — чесночный настой. Для него берут:

  • 300 г измельчённого чеснока;

  • 10 литров воды;

  • настаивают час, процеживают и используют для опрыскивания.

Если личинки насекомых уже появились на листьях, их лучше срезать и сжечь — так вы не дадите вредителям распространиться дальше.

Как понять, что арбузу плохо: симптомы избытка влаги

Чрезмерный полив может сыграть злую шутку. Признаки переувлажнения:

  • листья вялые, с загнутыми краями;

  • замедленный рост;

  • появление трещин на поверхности плодов;

  • кисловатый привкус мякоти.

Поливать арбузы стоит редко, но обильно — и только по мере подсыхания почвы. Лучше всего делать это утром, когда солнце ещё мягкое и не провоцирует испарение воды до того, как она успеет впитаться.

Главное в июльском уходе за арбузами

Успешный урожай арбузов складывается из точных расчётов и своевременного ухода. Подкармливая растения в середине лета минеральными смесями и зольным раствором, а также защищая их от вредителей, вы обеспечите себе вкусные и сочные плоды без неприятных сюрпризов. Главное — не упустить момент: именно июль решает, каким будет вкус арбуза в августе.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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