Сажали петрушку для салата — а она выгнала вредителей с участка: вот как это сработало

Приманки с борной кислотой и дрожжами применяют против садовых муравьёв

4:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Муравьи — не такие уж безобидные соседи, как может показаться на первый взгляд. Их активность на участке — это не только муравейники среди газона, но и защита тли, разрушение корней и вторжения в дом. Если вовремя не вмешаться, можно лишиться и урожая, и спокойствия. Разбираемся, как избавиться от муравьёв эффективно и при этом без ядовитой химии.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Муравей

Муравьи: польза и вред

Да, муравьи действительно участвуют в аэрации почвы, а в районе муравейников часто наблюдается повышенное содержание фосфора и калия. Они уничтожают гусениц и некоторых личинок. Но это лишь одна сторона медали.

На практике муравьи:

защищают и расселяют тлю, которая высасывает соки из растений;

портят газоны, клумбы и корневую систему, строя туннели;

заползают в дом, разнося бактерии и загрязняя еду.

Если вы заметили активные муравейники на участке — это сигнал: пришло время действовать.

Химия или натуральные средства: что выбрать

Магазинные инсектициды действуют быстро, но требуют осторожности. В составе часто встречаются вещества вроде диазинона или хлорпирифоса — они токсичны, и работать с ними можно только в защитной маске, перчатках и очках. Такие препараты лучше использовать точечно и строго по инструкции.

Для тех, кто предпочитает более щадящие способы, есть натуральные альтернативы — не менее действенные.

Натуральные отпугиватели: запахи, которые муравьи не переносят

Муравьи ориентируются по запаху, поэтому резкие ароматы сбивают их с толку. В местах активности можно разложить:

свежие или сушёные листья аниса, бузины, полыни;

стружку, смешанную с измельчённым чесноком;

ветки мяты или гвоздики;

пучки петрушки.

Эти растения и травы не вредят огороду, но создают зону, в которой муравьи теряются и покидают территорию.

Простые физические барьеры

Если муравьи активно ползают по деревьям или кустарникам, можно создать им препятствие. Например:

вырыть вокруг ствола канавку с водой шириной 3-5 см;

обмотать основание дерева тканью, смоченной в отбеливателе или крепком мыльном растворе.

Муравьи не умеют плавать, и такие барьеры способны задержать или полностью остановить их продвижение.

Борьба с тлёй как способ уничтожения муравьёв

Главная причина, по которой муравьи появляются на растениях — это тля. Они её "пасут" и защищают. Если убрать тлю, муравьи тоже уйдут.

Один из эффективных методов — окунуть заражённые ветки в раствор хозяйственного мыла. Он разрушает защитную оболочку тли, и насекомые гибнут. Также можно посыпать муравейники солью — это нарушает их ориентировку и вынуждает покидать гнездо.

Самодельные ловушки и приманки

Сладкие приманки с борной кислотой действуют не мгновенно, зато поражают всю колонию.

1. Классическая смесь:

50 мл воды,

50 г сахара,

5 г буры.

2. Вариант с вареньем:

500 г джема или варенья,

20 г свежих дрожжей,

5 г борной кислоты.

3. Приманка на мясной основе:

2-3 чайные ложки сушёного мяса,

1 чайная ложка борной кислоты.

Борная кислота действует на нервную систему муравья, вызывая паралич и гибель. Насекомые уносят отравленную пищу в гнездо, заражая всю колонию.

Другие неожиданные помощники

На помощь приходят и подручные средства:

листья томатов — обладают отпугивающим запахом;

подсолнечное масло — нарушает сигнальные следы муравьёв;

чеснок — эффективен как барьер вокруг грядок.

А вот жареный бекон используется как приманка: его оставляют на блюдце рядом с муравейником. Насекомые сбегаются на запах и погибают от последующего контакта с ловушкой.

Осторожно: укусы

Некоторые виды муравьёв, особенно солдаты с крупной головой и мощными челюстями, могут кусаться. Для большинства людей это вызывает лишь лёгкое раздражение. Однако у чувствительных людей возможны покраснение, отёк и даже аллергическая реакция. Если укус воспалился — обработайте место антисептиком и следите за состоянием.

Уточнения

Петру́шка — род растений семейства Зонтичные.

