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Проблем по самые помидоры, а фитофтора только разгоняется? Есть один проверенный приём

Садоводы используют сыворотку с йодом для подкормки и защиты томатов
3:26
Садоводство

Томаты — одни из самых требовательных обитателей огорода. Им нужна тёплая погода, умеренный полив и, конечно, подпитка. Среди народных средств сыворотка занимает особое место: она не только питает кусты, но и защищает от болезней, в том числе фитофторы и мучнистой росы. Этим способом пользовались ещё наши бабушки — и он до сих пор работает.

Томат на грядке
Фото: Freepik by grmarc
Томат на грядке

Почему сыворотка полезна для томатов

Молочная сыворотка — продукт переработки молока, богатый кальцием, молочнокислыми бактериями и органическими веществами. При внесении в почву или нанесении на листья она:

  • улучшает усвоение других удобрений;

  • восстанавливает микрофлору почвы;

  • подавляет рост вредоносных грибков.

А самое главное — это абсолютно натуральное средство, которое безопасно для растений, почвы и человека.

Как приготовить подкормку с сывороткой

Для корневого полива используют такой раствор:

  • 1 литр сыворотки на 10 литров воды;

  • по желанию — 15 капель аптечного йода.

Йод усиливает противогрибковый эффект, а сыворотка поставляет растениям микроэлементы. Такой подкормкой можно поливать томаты под корень в пасмурную погоду — тогда бактерии лучше приживутся. Повторять процедуру стоит раз в две недели.

Если добавить к раствору полкило древесной золы, получится ещё более эффективная смесь. Но её нужно предварительно настоять несколько дней, чтобы зола "раскрылась".

Защита от фитофторы: опрыскивание сывороткой с йодом и перекисью

Для внекорневой обработки раствор делают сильнее:

  • 1 литр сыворотки,

  • 10 литров воды,

  • 40 капель йода,

  • 15 мл перекиси водорода.

Этим составом опрыскивают томаты по всему растению, включая нижнюю сторону листьев. Делают это трижды за сезон, с интервалом в 10 дней. Лучшее время — вечер, когда солнце садится и нет риска ожогов. Такая обработка создаёт на листьях плёнку, враждебную для спор грибков.

О поливе: сколько воды нужно томатам на самом деле

Даже лучшая подкормка не поможет, если не соблюдать режим полива. Томаты не любят переувлажнение, но и пересыхания почвы боятся. Поливать нужно:

  • под корень,

  • только тёплой водой,

  • утром или вечером.

На один куст — около 5 литров воды. В обычную погоду — раз в неделю, в жару — каждые 3-5 дней. После каждого полива желательно рыхлить землю, чтобы корка на поверхности не мешала доступу кислорода.

Неправильный полив — частая причина растрескивания плодов, пожелтения листьев и развития гнили.

Народные хитрости: как усилить эффект

Некоторые дачники добавляют в сыворотку немного пищевой соды — она снижает кислотность раствора и делает его ещё эффективнее против грибков. Однако важно не переусердствовать: достаточно 1 чайной ложки на ведро воды. А вот лимонную кислоту, наоборот, добавлять не стоит — она нейтрализует бактерии в сыворотке.

Используя такие простые, но действенные методы, можно не только вырастить здоровые кусты, но и получить сладкие, мясистые плоды — без химии и лишних затрат.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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