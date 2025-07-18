Этот запах прогоняет даже самых стойких кротов — но готовы ли вы к побочному эффекту

Карбид кальция, шумовые отпугиватели и запахи используют против кротов на огороде

3:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кроты способны превратить ухоженный огород в зону бедствия буквально за пару дней. Их подземные ходы нарушают корневую систему растений, проседает грунт, а часть урожая оказывается повреждённой или вовсе уничтоженной. Но если вы не сторонник агрессивных ловушек и ядов, есть способы справиться с этой проблемой мягко, но эффективно.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крот

Почему кроты — проблема для дачников

Хотя кроты не едят растения, их деятельность наносит ощутимый ущерб. Прокладывая ходы, они подрывают корни овощей и цветов, провоцируют усыхание кустов и порчу плодородного слоя. Особенно опасны кроты в сезон активного роста — они не только разрушают корневую сеть, но и оставляют за собой рыхлую почву, в которой удобно прятаться другим вредителям.

Если не реагировать на появление первых нор, вскоре вся грядка может напоминать поле после бомбёжки.

Старый способ с карбидом кальция

Один из надёжных и быстрых методов — использование карбида кальция. Найдите свежую кротовью нору, положите туда несколько кусочков вещества, аккуратно засыпьте землёй и слегка полейте водой. При намокании карбид вступает в реакцию и начинает выделять газ с резким запахом, который кроты не выносят. Эффект наступает практически сразу — вредители покидают участок, не дожидаясь усиления воздействия.

Важно: использовать этот метод стоит с осторожностью, не применяя его рядом с корнями растений — реакция может быть слишком агрессивной для нежных культур.

Шумовой отпугиватель своими руками

Ещё один эффективный приём — организация акустического барьера. Кроты не выносят вибраций и посторонних звуков. Сделать простейший шумовой отпугиватель можно из пластиковой бутылки или металлических банок. Приспособление закрепляется на палке, которая втыкается рядом с кротовиной. Ветер приводит конструкцию в движение, и возникающие звуки заставляют крота уйти искать более спокойное место.

Этот способ особенно хорош тем, что не требует расходов и работает в течение всего сезона.

Растения, которые крот не переносит

Некоторые растения выделяют запахи, неприятные для кротов. Высадка их по периметру участка или между грядками помогает защитить территорию без применения химии.

Наиболее эффективны:

Бархатцы — одновременно и натуральный инсектицид, и защита от подземных вредителей.

Нарциссы — особенно отпугивающе действует луковичный запах.

Императорский рябчик — редкое, но мощное оружие против кротов.

Такой "ароматический барьер" снижает вероятность повторного заселения участка кротами.

Запахи, от которых бегут даже самые упрямые кроты

Если под рукой нет специальных растений, помогут обычные бытовые запахи. Кроты крайне чувствительны к резким ароматам. Можно разложить в кротовины тряпки, пропитанные:

бензином или керосином,

растворителем,

нафталином,

тухлой рыбой или мясом.

Запахи, возможно, не самые приятные для человека, зато кроты таких мест избегают. Но стоит помнить, что эти средства теряют силу после дождя или полива, поэтому процедуру придётся повторять.

Натуральный охранник — домашняя кошка

Кошка на участке — не только компаньон, но и охранник от подземных вредителей. Кроты боятся не столько самих кошек, сколько их запаха. Особо чувствительно они реагируют на фекалии, и, почуяв их поблизости, немедленно покидают территорию. Поэтому если у вас есть кошка — считайте, что система защиты уже работает.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.

