Все кормят, но не у всех растёт: кабачки отказываются плодоносить из-за одной детали

Для кабачков в июле используют золу, навоз, дрожжи и крапивный настой

4:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В разгар лета кабачки щедро отдают плоды — но только в том случае, если их не оставили голодными. Июль — ключевой месяц для подкормок. Если упустить момент, урожай быстро сойдёт на нет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кабачок

Почему кабачки нуждаются в подпитке летом

На втором месяце лета кусты активно формируют плоды, а корни и листва работают на пределе. Почва быстро истощается, и без подкормки растение может сбросить завязи или начать чахнуть. Регулярное удобрение — это способ сохранить темп плодоношения до конца сезона.

Удобрять кабачки стоит утром или вечером, избегая солнечного пика. Подкормки чередуют и вносят не чаще одного раза в 10 дней.

Настой навоза или куриного помёта

Один из самых действенных вариантов органической подкормки — настой из навоза или птичьего помёта. Они богаты азотом, калием и фосфором — веществами, которые кабачкам особенно нужны в фазе плодоношения.

Чтобы приготовить удобрение:

На 10 литров воды — 1 кг куриного помёта.

На 15 литров воды — 1 кг свежего навоза.

Смесь оставляют в тени на 2-3 дня, после чего поливают кабачки под корень. Такая органика запускает рост новых завязей и укрепляет зелёную массу.

Подкормка золой: просто, доступно и эффективно

Зола — натуральный источник калия, кальция и микроэлементов. Её можно вносить в сухом виде — рассыпать по 1-2 горсти под каждый куст и неглубоко заделать в почву. Но ещё полезнее зольный настой: на ведро воды — один стакан золы. Через сутки настаивания полученный раствор используют для полива под корень.

Зольные подкормки укрепляют стебли, улучшают цветение и снижают кислотность почвы — особенно актуально после обильных дождей.

Дрожжи и сахар: питание для роста

Дрожжевая подкормка стимулирует развитие корневой системы и активизирует рост. Делается она просто:

1 литр тёплой воды,

1 пакетик сухих дрожжей (11 г),

2 столовые ложки сахара.

Смесь настаивают 2 часа, затем разбавляют водой в соотношении 1:5. Этим раствором поливают кабачки под корень. Важно помнить: дрожжевая подкормка требует богатой почвы — после неё желательно внести золу, чтобы сбалансировать питание.

Крапивный настой: иммунитет из сорняка

Крапива — зелёное удобрение, которое часто недооценивают. А зря: настой из этой травы даёт кабачкам азот, магний и другие полезные вещества, укрепляющие иммунитет растений.

Для приготовления:

ведро измельчённой крапивы,

стакан золы,

вода — до краёв.

Через 7 дней брожения раствор процеживают и разбавляют водой в пропорции 1:10. Такой настой помогает кустам легче переносить жару и наливать плотные, сочные плоды.

Банановая кожура: калий в чистом виде

Не выбрасывайте банановую кожуру — она полезна на грядке. Для кабачков банановый настой — отличный источник калия, необходимого для роста плодов.

На литр воды — кожура 2-3 бананов. Смесь настаивают 48 часов, затем поливают кабачки по 0,5 литра под каждый куст. Подкормку повторяют раз в две недели.

Как правильно чередовать подкормки

Идеальная схема — чередование органики и золы. Например:

1-я неделя — зольный настой;

2-я неделя — навозный или дрожжевой раствор;

3-я неделя — крапивный настой;

4-я неделя — банановая вода или снова зола.

Главное — не перекармливать. Избыток питательных веществ не менее опасен, чем их недостаток. Признаки проблем — пожелтение листьев, пустоцветы, остановка роста.

Если чередовать подкормки и следить за состоянием кустов, кабачки будут давать плоды до конца августа и даже дольше — особенно в тёплых регионах.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

