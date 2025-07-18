Комары не пройдут: 3 простых способа защитить купальню для птиц этой зимой

Как защитить своих пернатых друзей от комаров

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

С приходом лета и повышением температуры активизируются не только птицы, но и комары, которые находят идеальное место для размножения в купальнях для птиц. Несмотря на радость от наблюдения за пернатыми, важно позаботиться о том, чтобы жидкость в купальне оставалась чистой и безопасной как для птиц, так и для людей.

Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ комар Anopheles minimus

Как защитить купальню для птиц от неугомонных комаров?

Регулярная замена воды

Комары предпочитают размножаться в стоячей воде, поэтому критически важно менять воду в купальне не реже чем каждые 48 часов. Эксперт по борьбе с вредителями Тони Кинг отмечает, что комары нуждаются в 7–10 днях стоячей воды, чтобы закончить жизненный цикл, поэтому частая замена предотвратит развитие личинок.

Установка фонтанчика

Комары не могут откладывать яйца в движущейся воде, поэтому установка маленького фонтана или пузырькового устройства станет отличным решением.

Таблетки для уничтожения личинок

Если, несмотря на профилактические меры, проблема не устраняется, стоит прибегнуть к таблеткам для уничтожения личинок комаров. Эти средства безопасны для птиц и домашних животных, но эффективно убивают мошек на стадии личинки.

Используя эти простые советы, вы сможете не только обеспечить комфорт своим пернатым друзьям, но и избавиться от надоедливых комаров, наслаждаясь летними деньками на свежем воздухе.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

