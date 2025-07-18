Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Генная революция: новый метод помог спасти 8 младенцев от тяжёлых болезней
Секреты Орей: всё о рынках, прогулках и паломничествах в сердце Бретани
Во Флориде выловили тигровую акулу весом 450 кг у самого берега
Основные покупатели российского СПГ — Бельгия, Франция и Нидерланды не отказались от голубого топлива
Румяна делают вас моложе или старше: всё зависит от одного движения кисти
Гречка лидирует по содержанию антиоксидантов
Как тренироваться в жару, и стоит ли? Эксперт рассказал, какая активность не навредит
ФНС утвердила прогрессивную ставку НДФЛ при продаже недвижимости с 2025 года
Autonews: в России чаще всего крадут зеркала, колеса и фары с припаркованных авто

Комары не пройдут: 3 простых способа защитить купальню для птиц этой зимой

Как защитить своих пернатых друзей от комаров
1:33
Садоводство » Вредители и болезни

С приходом лета и повышением температуры активизируются не только птицы, но и комары, которые находят идеальное место для размножения в купальнях для птиц. Несмотря на радость от наблюдения за пернатыми, важно позаботиться о том, чтобы жидкость в купальне оставалась чистой и безопасной как для птиц, так и для людей. 

комар Anopheles minimus
Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
комар Anopheles minimus

Как защитить купальню для птиц от неугомонных комаров?

Регулярная замена воды

Комары предпочитают размножаться в стоячей воде, поэтому критически важно менять воду в купальне не реже чем каждые 48 часов. Эксперт по борьбе с вредителями Тони Кинг отмечает, что комары нуждаются в 7–10 днях стоячей воды, чтобы закончить жизненный цикл, поэтому частая замена предотвратит развитие личинок.

Установка фонтанчика

Комары не могут откладывать яйца в движущейся воде, поэтому установка маленького фонтана или пузырькового устройства станет отличным решением.

Таблетки для уничтожения личинок

Если, несмотря на профилактические меры, проблема не устраняется, стоит прибегнуть к таблеткам для уничтожения личинок комаров. Эти средства безопасны для птиц и домашних животных, но эффективно убивают мошек на стадии личинки.

Используя эти простые советы, вы сможете не только обеспечить комфорт своим пернатым друзьям, но и избавиться от надоедливых комаров, наслаждаясь летними деньками на свежем воздухе.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Генная революция: новый метод помог спасти 8 младенцев от тяжёлых болезней
Секреты Орей: всё о рынках, прогулках и паломничествах в сердце Бретани
Во Флориде выловили тигровую акулу весом 450 кг у самого берега
Основные покупатели российского СПГ — Бельгия, Франция и Нидерланды не отказались от голубого топлива
Румяна делают вас моложе или старше: всё зависит от одного движения кисти
Гречка лидирует по содержанию антиоксидантов
Как тренироваться в жару, и стоит ли? Эксперт рассказал, какая активность не навредит
ФНС утвердила прогрессивную ставку НДФЛ при продаже недвижимости с 2025 года
Autonews: в России чаще всего крадут зеркала, колеса и фары с припаркованных авто
Диетолог Русакова: холодный кофе может вызвать ларингит и обезвоживание в жару
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.