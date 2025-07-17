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Ящерицы больше не будут вас беспокоить: натуральные способы их отпугнуть

8 натуральных средств от ящериц в доме этим летом
3:21
Садоводство » Вредители и болезни

С наступлением лета в домах и на участках появляются не только яркие цветы и тепло, но и нежелательные гости, такие как ящерицы. Эти рептилии могут проникать в помещения в поисках пищи или укрытия, что может вызывать тревогу у некоторых жителей. Однако, прежде чем прибегнуть к химическим средствам, попробуйте использовать натуральные методы, чтобы избавиться от ящериц. Вот восемь эффективных средств, которые помогут вам в этом.

домашняя ящерица
Фото: freepik.com is licensed under public domain
домашняя ящерица

Уксус

Уксус — это отличное натуральное средство, отпугивающее ящериц благодаря своему резкому запаху. Просто смешайте равные части уксуса и воды, а затем распылите этот раствор в местах, где вы чаще всего видите ящериц. Регулярное применение поможет удержать их подальше.

Лавровый лист

Аромат лаврового листа не переносится ящерицами. Просто разложите сушеные лавровые листья в углах, у дверей и окон, чтобы отпугнуть этих рептилий. Это не только эффективно, но и наполнит ваш дом приятным запахом.

Мелко нарезанный перец

Острый перец, особенно чили, является природным отпугивателем ящериц. Измельчите свежий перец и смешайте с водой, затем распылите получившуюся смесь вокруг мест, где вы заметили ящериц. Ярко выраженный аромат перца заставит рептилий покинуть ваше пространство.

Цедра цитрусовых

Цитрусовый аромат не только приятен для человека, но и отпугивает ящериц. Разложите цедру лимона, апельсина или грейпфрута в местах, где вы видите эти рептилии. Свежая цедра будет служить барьером и не даст ящерицам заходить в ваш дом.

Эфирные масла

Некоторые эфирные масла, такие как масло мяты или лаванды, могут успешно отпугивать ящериц. Смешайте несколько капель масла с водой и распылите в необходимых местах. Кроме того, ароматы этих масел создадут в вашем доме расслабляющую атмосферу.

Сода и соль

Смесь соды и соли может быть полезна в борьбе с ящерицами. Разложите эту комбинацию в тех местах, где вы видите'activité ящериц. Они не любят эту смесь и будут пытаться избежать этих участков.

Ловушки с приманкой

Создайте простую ловушку с приманкой, используя прозрачную бутылку. Уберите у горлышка, чтобы ящерица могла зайти, но не могла выбраться обратно. Разместите такие ловушки в углах и темных уголках вашего дома.

Регулярная уборка и устранение укрытий

Поддержание чистоты в доме — залог успеха в борьбе с ящерицами. Уберите всю ненужную мебель, коробки и прочие объекты, которые могут служить укрытием для рептилий. Закройте все трещины и щели, чтобы минимизировать вход для ящериц.

Ящерицы могут вызывать беспокойство, но с помощью этих натуральных средств вы сможете легко удержать их подальше от вашего дома. Использование этих методов не только эффективно, но и безопасно для вас и ваших домашних животных. Применяя регулярно предложенные советы, вы сможете наслаждаться летом, не беспокоясь о нежелательных гости.

Уточнения

Я́щерицы (лат. Lacertilia, ранее Sauria) — парафилетическая группа пресмыкающихся отряда чешуйчатых, традиционно рассматриваемая в ранге подотряда.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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