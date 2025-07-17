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Более красива, чем бугенвиллея – почти неубиваемое растение, устойчивое к солнцу и требует мало воды

Как клематис преобразит ваш сад и террасу
2:15
Садоводство » Цветы

С наступлением теплых месяцев становится очевидно, что сады начинают расцветать, наполняясь яркими цветами. И да, если речь идёт о цветах для наружного использования, бугенвиллия – одна из самых популярных. Родом из Бразилии, она стала символом Средиземноморья и завоевала сердца садоводов благодаря своим ярким оттенкам. Однако, помимо этой известной лианы, есть и другие оригинальные варианты, которые также прекрасно выглядят.

Клематисы
Фото: Own work by Vegetal45, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клематисы

Мы говорим о клематисе, еще одном растении, которое имеет схожую философию и способно украсить любой уголок.

Не требует особого ухода

Клематис считается одной из самых красивых растений. Он отличается высокой устойчивостью к солнечному свету, низким уровнем потребления воды и минимальными требованиями к уходу.

Его звездообразные цветы, обладающие высокой прочностью, – одна из самых ценимых его характеристик, а в отличие от бугенвиллии, он предлагает впечатляющую палитру цветов, включая глубокий пурпур, нежный розовый и даже голубоватые оттенки.

Хорошо переносит жаркий климат

Ещё одно значительное преимущество клематиса – это его способность адаптироваться практически к любым условиям в саду. Он отлично переносит солнечные места, при условии, что основание остаётся прохладным и влажным. В уходе нуждается лишь в ежегодной обрезке, чтобы стимулировать правильное цветение.

Удивительное многообразие цветов

Благодаря высоте, которая может достигать от 3 до 5 метров в зависимости от сорта, клематис является отличным решением для маскировки конструкций, которые вы не хотите выставлять на показ в своем саду. Более того, наряду с бугенвиллией, это одно из наиболее распространенных растений в средиземноморских ландшафтах и дворах, добавляющее ярких красок.

Украшает любое пространство вашего дома

Отсутствие сада не является препятствием, чтобы наслаждаться этим красивым растением, так как клематис прекрасно подходит для выращивания в горшках. Его можно разместить на террасах или балконах.

Уточнения

Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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