Они спасут ваш дом: с какими растениями тараканы сбегают навсегда

Эти четыре растения отпугивают тараканов

3:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

С наступлением теплого времени года тараканы становятся настоящей проблемой в домах. Высокие температуры, повышенная влажность и накопление органических остатков создают идеальные условия для размножения этих насекомых. Они ускоряют свой метаболизм и репродуктивные способности в тёплой обстановке, что приводит к их массовому появлению на кухнях, в ванных и подвалах. Открытые двери и окна способствуют проникновению этих нежелательных гостей из внешней среды.

Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Рыжий таракан

Тараканы не только выглядят неприятно, но и могут представлять опасность для здоровья, так как они переносят бактерии и загрязняют продукты питания. Поэтому важно соблюдать чистоту, заделывать щели и правильно утилизировать отходы. Однако, помимо традиционных способов борьбы, существуют и натуральные решения, которые могут помочь в отпугивании этих вредителей. Как указано в статье газеты La Razón, некоторые растения обладают ароматами, неприятными для тараканов, и могут служить дополнительным средством защиты.

Какие растения могут помочь от тараканов?

Лавровый лист — это не только популярная пряность, но и эффективное натуральное средство против тараканов. Его запах, хотя и не всегда заметен людям, оказывается невыносимым для насекомых. Лучший способ его использования — размещение листьев в стратегически важных местах, таких как кладовые, под раковиной и в углах. Лавровый лист не требует особого ухода и достаточно периодически заменять его для поддержания эффективности. Лаванда — из-за своего приятного аромата она также служит мощным средством против тараканов. Независимо от того, вырастите ли вы её в горшках или используете сушеные цветы в шкафах, её запах наполняет дом уютом и одновременно отпугивает вредителей. Лаванда является неприхотливым и декоративным растением, которое можно разместить на солнечных участках или балконах. Мята — её свежий, резкий аромат ненавистен многим вредителям, включая тараканов. Её можно удобно выращивать в небольших горшках на кухне или в ванной. Также мяту можно использовать для приготовления настоя, который затем распыляют в местах, подверженных нашествиям. Обработка плинтусов и углов этим средством поможет укрепить защиту вашего дома. Цитронелла — известная, прежде всего, своими свойствами против комаров, также эффективно действует против тараканов благодаря своему яркому цитрусовому аромату. Это растение можно вырастить на даче или в горшках, а эфирное масло цитронеллы можно использовать для распыления в воздухе или добавления в домашние чистящие средства.

Хотя использование этих растений не заменяет необходимость тщательной уборки и контроля за источниками влаги, они представляют собой экологически чистый, безопасный и ароматный способ борьбы с тараканами, который может дополнить традиционные меры профилактики. Добавление этих растений в ваш дом не только повысит защиту от вредителей, но и поможет создать атмосферу свежести и комфорта в повседневной жизни.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).

