Ваши цветы овощей падают? Тогда наши советы вам помогут

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4:44
Садоводство » Овощи

Каждый год многие из нас с нетерпением ждут первых помидоров и огурцов со своего огорода. Они прикладывают усилия, высаживая рассаду, поливая и подкармливая растения, а спустя время радуются обильному цветению. 

Куст томатов
Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Куст томатов

Однако иногда, несмотря на множество цветков на растениях, завязей не появляется, и урожай оказывается разочаровывающим. Это явление имеет несколько распространенных причин, которые можно исправить с помощью правильного ухода и немного внимания.

В следующих строках мы представим полезные советы о том, как помочь помидорам и огурцам завязывать плоды и порадовать вас богатым урожаем.

Причины отсутствия завязей у помидоров и огурцов

Многие садоводы радуются обильному цветению своих помидоров и огурцов, но часто сталкиваются с проблемой опадания цветков без образования плодов. Это явление довольно распространено и может быть связано с различными факторами. Обычно основная причина кроется в неправильных условиях для опыления или недостаточном уходе за растениями.

Влияние температуры и влажности

Помидоры и огурцы – теплолюбивые растения, но они чувствительны к слишком высоким и слишком низким температурам. Оптимальная дневная температура для помидоров составляет около 22-27°C, а ночная — примерно 16-18°C. Если температура превышает 30 градусов днём или падает ниже 13 градусов ночью, цветковая пыльца и завязи трудно удерживаются.

Температуры выше 35 градусов у огурцов также часто приводят к опадению цветов. Высокая влажность воздуха затрудняет опыление, поскольку пыльца слипается и не может попасть на завязь, тогда как при слишком сухом воздухе цветы могут преждевременно высохнуть.

Роль опыления

Помидоры и огурцы являются самоопыляемыми растениями, однако в закрытых теплицах и при отсутствии ветра процесс опыления затруднён. Пчёлы и другие насекомые значительно улучшают этот процесс, особенно у огурцов, где мужские и женские цветы часто находятся на разных частях растения.

Легкое потряхивание растений или использование мягкой кисти для переноса пыльцы могут помочь стимулировать образование плодов у помидоров.

Чрезмерное азотное удобрение

Избыток азота приводит к бурному росту листьев и стеблей, но ухудшает образование цветов и плодов. При избытке азота растения выглядят здоровыми, но цветы часто опадают, так и не образовав завязи.

Чтобы этого избежать, важно придерживаться сбалансированного удобрения с достаточным содержанием фосфора и калия, которые способствуют цветению и образованию плодов.

Недостаток света

Помидоры и огурцы требуют много света. Если они растут в тенистом месте или в теплице с недостаточным освещением, растения развивают обильную листву и слабо цветут, что сказывается на образовании плодов. Важно, чтобы растения получали хотя бы 8-10 часов солнечного света в день.

Как помочь растениям завязывать плоды

Контроль температуры и вентиляция

В теплицах необходимо следить за температурой и регулярно проветривать, чтобы избежать слишком высоких температур и застоя влажного воздуха. В жаркие дни растения можно затенять специальными сетками.

Улучшение опыления

Растения можно слегка потрясти утром, когда воздух сухой, а пыльца наиболее жизнеспособна. Также рекомендуется использовать специальные устройства для опыления.

Для огурцов стоит следить за количеством мужских и женских цветов, иногда требуется ручное опыление.

Сбалансированное удобрение

Использование удобрений с низким содержанием азота и высоким содержанием фосфора и калия способствует образованию завязей. Хорошие результаты дают подкормки древесной золой, калийной солью или специализированными удобрениями для цветения и плодоношения.

Полив и мульчирование

Регулярный и умеренный полив очень важен для растений. Почва должна оставаться влажной, но не заболачиваться. Избыток или недостаток влаги могут вызывать стресс и опадание цветков. Мульчирование соломой или другими органическими материалами помогает удерживать влагу и поддерживает более равномерную температуру почвы. 

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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