Пять шокирующих причин отсутствия плодов на огороде, о которых вы не догадывались

Каждый садовод с нетерпением ожидает первых плодов со своего огорода. После тщательной посадки рассады, полива и подкормки растения радуют обильным цветением. Однако иногда случается так, что, несмотря на множество цветков, плоды остаются лишь мечтой. Какие же причины отсутствия завязей и как с ними справиться?
Многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда цветы помидоров и огурцов опадают, так и не образовав плодов. Наиболее распространённые причины этого явления связаны с неправильными условиями опыления или недостаточной заботой о растениях.
Помидоры и огурцы предпочитают тепло, но не переносят крайности. Оптимальная температура для помидоров — около 22-27°C днём и 16-18°C ночью. При слишком высоких или слишком низких температурах цветочная пыльца и завязи не могут сохраняться.
Огурцы также чувствительны, температуры выше 35°C часто приводят к опадению цветков. Высокая влажность воздуха затрудняет опыление, тогда как сухой воздух может привести к преждевременному высыханию цветков.
Помидоры и огурцы являются самоопыляемыми растениями, но при низком уровне воздушной циркуляции опыление затрудняется. Полезно слегка потрясти растения или использовать мягкую кисточку для переноса пыльцы, что стимулирует образование плодов.
Чрезмерное удобрение азотом приводит к бурному росту листьев, но недостаточному цветению. Сбалансированное питание с добавлением фосфора и калия имеет решающее значение для успешного образования плодов.
Помидоры и огурцы нуждаются в 8-10 часах солнечного света каждый день. При недостаточном освещении растения развивают больше листьев, а цветы образуются слабо, что приводит к отсутствию плодов.
Важно следить за температурой в теплице и регулярно проветривать, чтобы избежать слишком высоких температур и застоя воздуха. При необходимости обеспечьте тень в жаркие дни.
Лёгкое встряхивание растений в утренние часы, когда пыльца более жизнеспособна, может значительно помочь. При огурцах важно следить за наличием достаточного количества мужских и женских цветов.
Выбирайте удобрения с низким содержанием азота и высоким содержанием фосфора и калия. Древесная зола и калийная соль также способствуют образованию завязей.
Регулярный, но умеренный полив является ключевым моментом. Почва должна оставаться влажной, но не заболоченной. Мульчирование органическими материалами помогает сохранять влагу и поддерживать равномерную температуру почвы.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.