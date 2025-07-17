Пять шокирующих причин отсутствия плодов на огороде, о которых вы не догадывались

Почему не завязываются плоды у томатов и огурцов

3:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Каждый садовод с нетерпением ожидает первых плодов со своего огорода. После тщательной посадки рассады, полива и подкормки растения радуют обильным цветением. Однако иногда случается так, что, несмотря на множество цветков, плоды остаются лишь мечтой. Какие же причины отсутствия завязей и как с ними справиться?

Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Завязь огурцов

Причины отсутствия завязей

Многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда цветы помидоров и огурцов опадают, так и не образовав плодов. Наиболее распространённые причины этого явления связаны с неправильными условиями опыления или недостаточной заботой о растениях.

Влияние температуры и влажности

Помидоры и огурцы предпочитают тепло, но не переносят крайности. Оптимальная температура для помидоров — около 22-27°C днём и 16-18°C ночью. При слишком высоких или слишком низких температурах цветочная пыльца и завязи не могут сохраняться.

Огурцы также чувствительны, температуры выше 35°C часто приводят к опадению цветков. Высокая влажность воздуха затрудняет опыление, тогда как сухой воздух может привести к преждевременному высыханию цветков.

Значение опыления

Помидоры и огурцы являются самоопыляемыми растениями, но при низком уровне воздушной циркуляции опыление затрудняется. Полезно слегка потрясти растения или использовать мягкую кисточку для переноса пыльцы, что стимулирует образование плодов.

Избыток азота

Чрезмерное удобрение азотом приводит к бурному росту листьев, но недостаточному цветению. Сбалансированное питание с добавлением фосфора и калия имеет решающее значение для успешного образования плодов.

Недостаток света

Помидоры и огурцы нуждаются в 8-10 часах солнечного света каждый день. При недостаточном освещении растения развивают больше листьев, а цветы образуются слабо, что приводит к отсутствию плодов.

Как помочь растениям завязывать плоды

Контроль температуры и вентиляция

Важно следить за температурой в теплице и регулярно проветривать, чтобы избежать слишком высоких температур и застоя воздуха. При необходимости обеспечьте тень в жаркие дни.

Подходящее опыление

Лёгкое встряхивание растений в утренние часы, когда пыльца более жизнеспособна, может значительно помочь. При огурцах важно следить за наличием достаточного количества мужских и женских цветов.

Сбалансированное удобрение

Выбирайте удобрения с низким содержанием азота и высоким содержанием фосфора и калия. Древесная зола и калийная соль также способствуют образованию завязей.

Полив и мульчирование

Регулярный, но умеренный полив является ключевым моментом. Почва должна оставаться влажной, но не заболоченной. Мульчирование органическими материалами помогает сохранять влагу и поддерживать равномерную температуру почвы.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

