Чеканка винограда в июле: как не упустить момент и сделать ягоды сладкими как мед

Чеканка лозы в июле улучшает сладость винограда и урожайность

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июль — важный месяц для виноградарей: именно сейчас начинается время чеканки лозы, без которой о хорошем урожае можно забыть. Это момент, когда виноград начинает стремительно расти, и садовод должен успеть перенаправить эту энергию в правильное русло, чтобы грозди наполнились сладостью.

Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Виноград

Что такое чеканка лозы

Чеканка — это точечная обрезка верхушек молодых побегов. Это не жестокая обрезка, а аккуратная хирургическая процедура, которая помогает остановить ненужный вертикальный рост и направить силы растения на формирование плодов.

Цель чеканки проста: перенаправить соки от стеблей к гроздям. Это ключ к созданию вкусных, сладких ягод.

Как правильно провести чеканку

Процесс требует аккуратности. Нужно срезать только верхнюю часть побега — примерно 30-40 см. При этом важно не повредить листья выше последней кисти, так как они необходимы для фотосинтеза и накопления сахара.

Когда лучше проводить чеканку? Идеальное время — когда побеги начинают перерастать шпалеру или достигать соседних кустов. Опоздание с этой процедурой снижает её эффективность.

Пасынкование . Одновременно с чеканкой удаляют боковые отростки. Эти "нахлебники" забирают на себя питательные вещества, которые должны идти в основную гроздь.

Удаление лишних листьев. Листья, затеняющие грозди, нужно аккуратно проредить, чтобы улучшить вентиляцию и дать доступ солнечного света. Это необходимое условие для здоровья ягод и их сладости.

Ошибки, которых нужно избегать

Новички часто делают ошибку, удаляя слишком много зелени, что может вызвать стресс у растения. Это приводит к тому, что виноград начнёт восстанавливать листья в ущерб наливу гроздей, и урожай пострадает.

Правильная чеканка — это баланс: важно контролировать рост, но при этом сохранить достаточное количество зелени для фотосинтеза.

Следуя этим простым правилам, вы обеспечите винограду нужное внимание и сможете получить сладкие и сочные грозди, которые порадуют осенью.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.



