Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приключения кота Пеппера: как домашний кот изменил научный подход к вирусам
Шашлык без маринада и соусов: как арростичини покоряет мир
Депутат Гаврилов объяснил, как зарплата влияет на размер пенсии в России
Слизни на хостах: простые методы борьбы с вредителями
Топ-5 советов от гинеколога для облегчения менструальных болей в домашних условиях
Фармаколог Абизов предупредил об опасности использования просроченных таблеток
Сибур представил проект по интеллектуальному управлению энергией на предприятиях
Бейонсе в шапке-ушанке снова доказала свою любовь к России
Гигант майонезного рынка: Эфко проинвестирует 10 млрд рублей в Тульский пищевой комбинат

Грибковая вечеринка: когда на розах появляются нежданные гости

Борьба с чёрными пятнами на розах — эффективные меры профилактики
2:41
Садоводство

Вы замечали темные пятна на листьях роз? Это сигнал тревоги для любого садовода: декоративность куста теряется, а болезнь может погубить растение целиком. Самая частая причина — грибковая инфекция диплокарпон, которая особенно активна в дождливое и теплое лето. Как распознать беду и спасти любимые розы?

Роза
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Роза

Как распознать черную пятнистость

Основной симптом — мелкие темные или черные пятна с желтой каймой, которые быстро увеличиваются, листья желтеют и опадают. Иногда на побегах появляются мелкие трещины или точки. Часто болезнь проявляется в июне-августе, когда жара сочетается с частыми дождями.

"Если вовремя не принять меры, куст может остаться без листвы к середине лета, и уже не зацветет", — предупреждают садоводы.

Почему возникает проблема

Споры грибка попадают на растение с ветром и каплями воды, особенно если кусты растут густо, а розарий плохо проветривается. Еще одна причина — избыток удобрений, особенно азотных, а также полив по листьям. Важно: инфекция может сохраняться в опавших листьях и почве.

Что делать при первых признаках

  • Сразу удалите все пораженные листья с куста и земли.
  • Обрежьте поврежденные побеги, инструменты после этого обеззаразьте.
  • Не поливайте кусты сверху — только под корень.
  • Выложите под растением слой мульчи: она защитит от новых вспышек.
  • Сжигайте собранные листья, не закладывайте их в компост.

Чем обработать розы

Для борьбы с черной пятнистостью используют фунгициды. Лучше всего чередовать препараты на основе меди, серы и современные биофунгициды. Обрабатывать стоит 2-3 раза за сезон — первый раз весной при распускании листьев, затем после цветения и в середине лета. Особенно эффективны опрыскивания после дождя.

"Даже если поражение минимальное, обработку стоит провести — грибок быстро распространяется по всему участку", — отмечают опытные садоводы.

Как избежать болезни в будущем

  • Выбирайте сорта с повышенной устойчивостью к грибковым заболеваниям.
  • Не загущайте посадки, следите за проветриванием куста.
  • Не переусердствуйте с азотными удобрениями.
  • Убирайте опавшие листья и остатки растений осенью.

Главное правило — профилактика. Если ухаживать за розами правильно, большинство болезней можно предотвратить, а любимый куст будет радовать цветением долгие годы.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Домашние животные
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя Аудио 
Эксперт Пылаев: Су-57 способен обманывать украинскую ПВО
Военные новости
Эксперт Пылаев: Су-57 способен обманывать украинскую ПВО Аудио 
Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Домашние животные
Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии Аудио 
Популярное
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.

Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Без муки и молока — а на вкус лучше классических: блинчики, которые хочется есть каждое утро
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Последние материалы
Гендиректор De Beers предупредил об обесценивании синтетических алмазов
Туроператоры предложили туры в Турцию за 6,2 млн рублей на июль 2025
Минцифры разработало изменения в правила ИТ-отсрочки от армии
Политолог Ищенко предупредил о грядущей террористической войне против РФ
Водителей предупредили об опасностях поездок в жару — что нельзя делать
Арбитражный суд Москвы запретил Twitch и Amazon судиться в США
Психологи рассказали, как начать получать удовольствие от тренировок
Стилист Лисовец назвал главные тенденции моды лета 2025
Лучшие природные средства для борьбы с чёрными мухами на участке
Дочь Заворотнюк рассказала о трудностях адаптации в США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.