Грибковая вечеринка: когда на розах появляются нежданные гости

Вы замечали темные пятна на листьях роз? Это сигнал тревоги для любого садовода: декоративность куста теряется, а болезнь может погубить растение целиком. Самая частая причина — грибковая инфекция диплокарпон, которая особенно активна в дождливое и теплое лето. Как распознать беду и спасти любимые розы?
Основной симптом — мелкие темные или черные пятна с желтой каймой, которые быстро увеличиваются, листья желтеют и опадают. Иногда на побегах появляются мелкие трещины или точки. Часто болезнь проявляется в июне-августе, когда жара сочетается с частыми дождями.
"Если вовремя не принять меры, куст может остаться без листвы к середине лета, и уже не зацветет", — предупреждают садоводы.
Споры грибка попадают на растение с ветром и каплями воды, особенно если кусты растут густо, а розарий плохо проветривается. Еще одна причина — избыток удобрений, особенно азотных, а также полив по листьям. Важно: инфекция может сохраняться в опавших листьях и почве.
Для борьбы с черной пятнистостью используют фунгициды. Лучше всего чередовать препараты на основе меди, серы и современные биофунгициды. Обрабатывать стоит 2-3 раза за сезон — первый раз весной при распускании листьев, затем после цветения и в середине лета. Особенно эффективны опрыскивания после дождя.
"Даже если поражение минимальное, обработку стоит провести — грибок быстро распространяется по всему участку", — отмечают опытные садоводы.
Главное правило — профилактика. Если ухаживать за розами правильно, большинство болезней можно предотвратить, а любимый куст будет радовать цветением долгие годы.
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