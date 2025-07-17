Август раскрыл тайный код картофельных клубней — не все переживут

Особенности ухода за картофелем в августе — рекомендации садоводов

3:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Жара или затяжные дожди, август всегда ставит картофель на испытание. Даже самые выносливые сорта могут преподнести неприятный сюрприз, если упустить детали — от болезней до погодных капризов. Но есть ряд признаков и действий, которые помогут вырастить крупные клубни и сохранить их до самой весны.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Картошка

Главные ошибки, из-за которых можно остаться без картошки

Картофель сложно испортить до нуля — даже в аномальные годы всегда что-то вырастает. Самый худший урожай бывает только после потопа, когда грядки буквально стоят в воде и клубни начинают гнить. Но даже тогда остаётся шанс собрать немного урожая.

Как понять, будет ли урожай

Вместо гаданий и ожиданий — лопата в руки! Самое простое: аккуратно подкопать крайний куст. Если найдёте хотя бы 8-10 мелких клубней — ждите хороший урожай. Но отсутствие клубней в июле ещё не повод для паники.

"Если ботва стоит и картофель цветет, даже если клубни маленькие, значит, они ещё подрастут. Иногда после холодного июня картошка берет своё позже", — говорит садовод.

Не верьте мифу о необходимости цветения для урожая: даже нецветущие кусты могут порадовать отличными клубнями. А вот цветы лучше убирать — питание уйдёт в клубни, а не в семена.

Когда копать картошку и как подготовить к хранению

Идеальное время для уборки — в "бабье лето", после пары сухих дней. За две недели до выкопки ботву срезают, оставляя небольшие пеньки. После выкопки клубни сутки сохнут прямо на грядке, а затем отправляются в ящики. Через пару недель их можно убрать в мешки на зиму.

"Картофель спокойно переносит заморозки до -4…-5 градусов, так что сентябрь — отличный месяц для уборки", — советует садовод.

Как увеличить размер клубней

Для крупных клубней важны:

Много солнца (тень — минус к урожаю)

Окучивание (лучше 1-2 раза)

Обязательный полив при засухе (раз в неделю)

Подкормка жидким гуматом калия или минеральным удобрением

Важно: в августе не используйте золу и гранулированные удобрения — это замедляет рост, а клубни получаются меньше.

Дожди в августе: шанс и угроза

Влажная погода помогает набрать вес, но убирайте картофель только после нескольких сухих дней. Иначе клубни будут плохо храниться и быстро загниют. На грядке их сушат ровно сутки, чтобы избежать позеленения.

Болезни и вредители: чего опасаться

С августа грядки требуют особого внимания. Не забывайте осматривать каждый куст: фитофтора, жук, медведка, проволочник — главные враги вашего урожая. При первых признаках болезни сразу обработайте растения специальными препаратами, иначе клубни пострадают, сообщает URA.RU.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

