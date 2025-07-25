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Хотите пионы с кулак? Начинайте заботиться о них после цветения, а не весной

Полив, рыхление и мульча после цветения пионов повышают зимостойкость
Садоводство

Период цветения завершён, но уход за пионами на этом не заканчивается. Именно сейчас закладывается основа для будущих бутонов. Ошибки в уходе в это время способны свести к нулю весь эффект от пышного цветения в следующем году.

Пионы
Фото: Own work by Araz Shikhaliev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пионы

Обрезка: чего не стоит делать

После отцветания надземная часть растения продолжает выполнять важную функцию — снабжает корневище питательными веществами за счёт фотосинтеза. Поэтому полная срезка стеблей и листьев сразу после цветения запрещена.

Удалению подлежат только увядшие цветоносы — их аккуратно срезают до первого полноценного листа. Такая мера позволяет предотвратить формирование семян, которое забирает силы у растения. Основную обрезку проводят только осенью, после естественного увядания листвы.

Подкормка: питание для будущих бутонов

Через 10-14 дней после завершения цветения пионам требуется калийно-фосфорное питание, способствующее укреплению корней и формированию почек. Азотные удобрения исключаются, так как они стимулируют рост зелени, что в этот период нежелательно.

Подкормку обязательно сочетают с обильным поливом, чтобы элементы лучше усвоились.

Полив: глубоко и нечасто

Во время летней засухи пионам требуется регулярное увлажнение. Полив проводится редко, но обильно, чтобы вода проникала на всю глубину залегания корней. Поверхностное орошение неэффективно.

Полив осуществляют по периметру куста, не заливая воду под самый корень. После каждого полива или дождя рекомендуется рыхление почвы — неглубокое, чтобы не повредить корни, но достаточное для улучшения аэрации.

Мульчирование: защита и комфорт

Приствольный круг укрывают слоем мульчи — подойдёт торф, перегной, скошенная трава. Это:

  • удерживает влагу в почве;

  • защищает корни от перегрева;

  • подавляет рост сорняков.

Осенняя подготовка

С наступлением первых сильных заморозков все стебли срезаются почти на уровне земли. Укрытие на зиму не требуется для взрослых морозостойких сортов, но молодые растения можно дополнительно утеплить торфом, опавшей листвой или лапником.

Правильно организованный уход после цветения позволит растению набраться сил, сформировать здоровую почку и порадовать обильным цветением в следующем году.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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