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Как из одного куста сделать пять: правильный способ размножить клубнику усами

Удаление усов клубники после плодоношения повышает урожай в следующем сезоне
2:37
Садоводство

После окончания плодоношения клубника начинает формировать цветочные почки на следующий сезон. Именно в этот период особенно важно принять правильное решение — удалять усы или оставить. От этого зависит как урожайность, так и здоровье маточных кустов.

Клубника на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника на грядке

Когда усы нужны

Если планируется размножение, оставляют только первые, самые мощные усы, отходящие от здоровых и урожайных кустов возрастом не старше 2-3 лет. Все слабые и поздние розетки, а также усы от старых или больных кустов — удаляются.

Укоренение проводят, не отделяя розетку от материнского растения. Её пришпиливают к земле или помещают в стаканчик с лёгким питательным субстратом. Через 3-4 недели, после появления 3-4 полноценных листьев, ус отрезают. Саженец пересаживают на постоянное место в конце лета или начале осени.

Когда усы мешают

Если размножение не требуется, усы удаляются сразу после появления. Чем раньше будет выполнена обрезка, тем меньше ресурсов растение потратит впустую. Удаление проводят острым секатором или ножницами, срезая усы у самого основания. Вырезание вручную запрещено, чтобы не повредить корни.

Уход после усов

После удаления усов и сбора последних ягод проводят санитарную обработку куста:

  • удаляют старые, больные, засохшие листья;

  • срезают слабые или поломанные побеги;

  • обрабатывают посадки от вредителей и болезней (пятнистости, серая гниль, земляничный клещ и долгоносик).

Для профилактики и лечения применяются биопрепараты ("Фитоспорин", "Фитоверм") или разрешённые химические средства — в зависимости от степени заражения.

Подкормка и подготовка к зиме

В период формирования цветочных почек клубнике необходимы:

  • фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат, сульфат калия, монофосфат калия),

  • комплексные осенние подкормки.

Азотные удобрения вносить в этот период запрещено — они стимулируют рост листвы и усов, ослабляя растение и снижая его зимостойкость.

Если осень засушливая, проводят влагозарядковый полив. После этого грядки мульчируют — подойдёт компост, перепревшие опилки или хвоя. Мульча защищает корни от вымерзания и послужит источником питания весной.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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